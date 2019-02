Dois bailarinos portugueses a partir de hoje no Prix de Lausanne 2019

Os bailarinos portugueses Joana Senra e António Ferreira competem a partir de hoje na 47.ª edição do Prix de Lausanne, na Suíça, competição internacional de bailado que reunirá 75 candidatos de todo o mundo.

De acordo com o sítio ´online´ do prémio, foram selecionados 81 bailarinos entre 363 candidatos de 40 países, para participar nesta edição de 2019, mas depois de algumas desistências irão concorrer 75.

Ambos os bailarinos portugueses são alunos da Escola de Dança do Conservatório Nacional (EDCN), em Lisboa, de onde foi selecionado um terceiro bailarino, José Pedro Costa, entre os dez candidatos provenientes de Portugal.

Contactada pela agência Lusa, fonte da EDCN indicou que José Pedro Costa acabou por desistir do concurso por ter sofrido uma lesão.

No quadro dos candidatos selecionados constam ainda seis de nacionalidade brasileira: João Da Silva, da Ballet Vórtice, Nathan Fernandes da Fonseca, do Studio Arte Dança, Glayson Mendes, do Ballet Marcia Sampaio, Vítor Oliveira Pires, da Companhia Circuito de Danças Clássicas Jolles Salles, Thiago Victor Santana, da Escola do Teatro Bolshoi, todas no Brasil, e ainda Gabriel Figueiredo, da John Cranko School, na Alemanha.

A competição vai decorrer até 10 de fevereiro, mas as finais estão previstas para dia 09 de fevereiro.

O júri da edição deste ano é composto pelo presidente, Carlos Acosta, da Carlos Acosta International Dance Foundation, pelo vice-presidente, Iván Gil-Ortega, por Julio Bocca, ex-bailarino principal do American Ballet Theatre, e também professor, Gillian Murphy, bailarino principal do American Ballet Theatre, Madeleine Onne, diretora artística do Finnish National Ballet, Garry Trinder, diretor da New Zealand School of Dance, Éric Vu-An, diretor artístico do Ballet Nice Méditerranée, Samuel Wuersten, diretor do Holland Dance Festival, e Miyako Yoshida, consultora artística da Companhia Nacional de Bailado do Japão.

O Prix de Lausanne, um dos mais importantes galardões dedicados à dança, foi criado em 1973, e é gerido pela Fondation en Faveur de l’Art Chorégraphique.