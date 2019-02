Motores Pedro Lamy vitorioso nas 12 Horas de Bathurst Por

Pedro Lamy venceu a categoria GT3 Pro-Am nas 12 Horas de Bathurst, depois de uma notável ascensão, depois de largar do final da grelha de partida.

O Ferrari 488 GT3 # 51 da Spirit of Race, que o piloto português dividiu com Paul Dalla Lana e Mathias Lauda, foi penalizado na sequência de um acidente protagonizado pelo canadiano durante a segunda sessão de treinos livres.

Embora Lamy tenha qualificado o Ferrari vermelho com o 22º tempo, o castigo imposto à equipa por causa do erro de Dalla Lana fez o piloto português partir muito de trás. Só que a corrida foi longa e permitiu que, aos poucos, fosse recuperando posições e a meio da prova já estava no top 15.

Bons turnos por parte de Pedro Lamy e Mathias Lauda, e a ausência de novos percalços por parte de Paul Dalla Lana, acabaram por permitir ao Ferrari # 51 entrar o top 10 a duas horas do fim da corrida. Percalços e uma boa estratégia acabariam por permitir ao trio terminar na nona posição absoluta e vencer a categoia GT3 Pro-Am, terminando assim em beleza um fim de semana que começara mal, e compensando a equipa por todo o azar que teve uma semana antes nas 24 Horas de Daytona.

Na frente a prova foi bastante intensa, sobretudo nos últimos 20 minutos, que se seguiram à última situação de ‘safety car’. Jake Dennis estava na frente, aos comandos do Aston Martin Vantage # 62 da R-Motorsports com que tinha sido o mais rápido na qualificação.

Mas com pneus com menos 20 voltas Matt Cambell fez-se valer de uma fortíssima ponta final para a nove minutos do fim colocar o Porsche 911 # 912 da Earl Bamber Motorsport na liderança e cruzar a meta na primeira posição. Isto apesar de pender uma penalização sobre a equipa, devido à forma como no turno anterior Dennis Olson ultrapassou o BMW M6 GT3 # 42 de Chaz Mostert, fazendo este ir por fora da pista.