Motores Divulgado relatório sobre o acidente fatal de Anthoine Hubert em Spa Por

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) divulgou o relatório final sobre a investigação ao acidente fatal de Anthoine Hubert na prova de Fórmula 2 disputada em agosto do ano passado no Circuito de Spa Francorchamps (Bélgica).

O jovem piloto francês faleceu num acidente que evolveu vários carros na corrida principal da F2 no traçado belga das Ardenas, de que resultou também ferimentos noutro piloto, Juan Manuel Correa, e hoje a FIA divulgou os resultados da investigação ao mesmo.

Segundo o mesmo relatório o monolugar de Correa terá embatido no de Hubert a cerca de 218 quilómetros depois de ter embatido numa barreira de proteção e ter sido projetado para o meio da pista, resultando num embate no carro do francês com uma força na ordem dos 81,8 Gs.

A FIA salienta “não existir uma causa única, mas múltiplos fatores que contribuíram para elevar a severidade do acidente”, não tendo descoberto “qualquer evidência de uma qualquer falha dos pilotos a reagirem prontamente às bandeiras amarelas ou a circunstâncias na pista”.

Este relatório segue-se uma investigação que incluiu entrevistas aos envolvidos, inspeção a provas físicas, análises a material vídeo, bem como à examinação de dados das ‘caixas negras’ dos carros. Uma investigação liderada pelo professor Gérard Saillant, e aprovada pela Comissão d Segurança, liderada por Patrick Head, e presente ao Conselho Mundial da FIA.