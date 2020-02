Nas Redes “Querem mesmo saber? Vão à”, escreve (e apaga) Joacine Katar Moreira Por

A deputada ex-Livre Joacine Katar Moreira reagiu às críticas por ter faltado à palavra, na votação da proposta para a redução do IVA da eletricidade, e terminou o post com um “vão à”

O artigo, publicado no Facebook, foi de imediato editado pela deputada sem partido, que retirou a polémica expressão.

No entanto, já era tarde: já circulavam nas redes as imagens do post original, entretanto eliminado por Joacine Katar Moreira.

Relembre-se que, quando perdeu a confiança política do Livre e anunciou que se ia manter no Parlamento como deputada não inscrita, Joacine prometeu seguir as orientações do partido, que já tinha anunciado o voto a favor da redução do IVA da eletricidade.

No entanto, na hora da votação, Joacine Katar Moreira absteve-se, ajudando ao ‘chumbo’ da proposta pelo PS.

Veja as imagens do post original e do editado, depois eliminado pela deputada,