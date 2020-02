Motociclismo Diogo Ventura supera dificuldades na Régua Por

Diogo Ventura teve um dia complicado na primeira jornada na segunda prova do Campeonato Nacional de Enduro, que se está a disputar em Peso da Régua.

Uma prova onde o objetivo do piloto de Góis era claramente vencer e garantir o primeiro sucesso do ano. Mas duas quedas no decorrer da segunda volta, quando era líder com 10 segundos de vantagem, e depois uma roda dianteira da sua Beta danificada comprometeram o seu desempenho.

Diogo Ventura não ‘baixou os braços’ e levou a sua moto até ao fim, terminando o dia na quarta posição a menos de um minuto do vencedor. “Podia ter sido um dia fácil e com um bom resultado, mas acabou por ser um dia exigente”, admitiu o piloto do Moto Espinha.

Ventura confessa que os percalços complicaram muito a sua tarefa: “Na segunda volta sofri duas quedas fortes na passagem pela Enduro Test e na Extreme seguinte um toque mais violento deixou a roda dianteira da minha Beta em mau estado”.

“Consegui chegar à assistência seguinte – depois de passar pela Cross Test em ritmo naturalmente mais lento – troquei de roda mas desgastei-me muito fisicamente com todo esse processo e até ao final do dia tentei apenas segurar os pontos possíveis”, afirmou o piloto do Góis Moto Clube após ter colocado a sua moto no parque fechado.

Diogo Ventura, “apesar de triste por não ter conseguido o resultado que queria”, está “muito satisfeito com toda a reação” que teve como equipa e também do meu ponto de vista físico. “Todo o esforço e empenho que colocamos dia após dia na preparação das nossas corridas hoje ficou claro que está a ser bem feito. Amanhã vamos para a corrida com um objetivo apenas, vencer”, rematou.