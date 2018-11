Motociclismo Diogo Ventura acredita no pódio nos ISDE no Chile Por

Diogo Ventura é um dos nomes que integra a seleção portuguesa nos International Six Days of Enduro (ISDE), uma das competições mais antigas do motociclismo de competição, e acredita que a equipa pode chegar ao pódio.

Os ISDE 2018 disputam-se a partir de 12 de novembro em Viña del Mar (Chile), e neles participam pilotos oriundos de 30 países, sendo que Portugal tem algumas ambições a ‘trepar’ mais ainda mais na classificação desta competição de nível mundial.

Aos comandos da sua Honda CRF 450R Diogo Ventura espera contribuir com o seu talento e experiência para ajudar a equipa nacional na América do Sul, num evento para o qual procurou preparar-se o melhor possível, apesar da recuperação de uma cirurgia a um joelho.

O piloto de Góis está confiança para estes ISDE: “No ano passado fomos quartos e este ano queremos pelo menos repetir o resultado. Mas acho que podemos mesmo entrar no pódio, por via de uma equipa muito equilibrada, onde a presença do Rui Gonçalves será certamente muito importante”.

“Fiz uma excelente época em Portugal. Dediquei-me à preparação desta prova e quero ajudar a equipa a fazer novamente história. Em termos individuais nem sequer pensei muito, porque o foco é mesmo o resultado da equipa, aquilo que interessa nos ISDE”, acrescenta Diogo Ventura.