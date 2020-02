Motociclismo Diogo Ventura na Régua para vencer Por

Diogo Ventura está apostado em vencer a segunda prova do Campeonato Nacional de Enduro, que se disputa no próximo fim de semana no Peso da Régua.

O piloto da Beta Portugal foi segundo no evento inaugural da temporada, em Vila Nova de Santo André, pelo que agora está determinado a não deixar fugir o triunfo.

“A prova de Vila Nova de Santo André foi muito positiva. Foi a minha estreia com a Beta e ter sido segundo confirmou o meu conforto com a moto e fiquei bastante moralizado com o resultado”, começa por referir Diogo Ventura.

O piloto lembra também que a prova alentejana “foi também o primeiro fim‑de‑semana com a equipa, primeira prova do ano…tudo era novo. Agora não, já sabemos ao que vamos e com o que vamos e sei que tenho a melhor moto para atacar a revalidação do título”.

“A concorrência é forte, e ainda bem, mas sei bem o que podemos fazer e é precisamente a vitória que vamos procurar numa prova que é sempre muito bonita e bem organizada”, assume Diogo Ventura, que enfrentará em cada um dos dias de competição um percurso com meia centena de quilómetros e quatro especiais cronometradas.

O centro nevrálgico daquela que é a oitava edição do Enduro Rotas do Douro será o Pavilhão Multiusos de Peso da Régua, local onde estará igualmente o ‘paddock’ e a zona de assistência.