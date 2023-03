Economia Passo a passo: como preencher a declaração de IRS Por

Saiba como preencher a sua declaração de IRS com este guia passo a passo. Entregue a sua declaração de IRS sem erros e evite problemas com as Finanças.

Algumas pessoas podem sentir-se intimidadas ao preencher a declaração de IRS. Este guia passo a passo irá ajudá-lo a preencher a declaração de IRS de forma correta e tranquila.

O que é a declaração de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS)?

O IRS é um imposto progressivo que incide sobre os rendimentos das pessoas singulares, sendo declarado no ano seguinte ao dos rendimentos auferidos. Basicamente, a declaração de IRS é um documento que envia para o governo para informar os seus ganhos e despesas do ano fiscal. É uma obrigação fiscal que todos os contribuintes em Portugal devem cumprir anualmente.

De 1 de abril a 30 de junho de 2023 deverá submeter a sua declaração de IRS no Portal das Finanças

É importante notar que o prazo para apresentar a sua declaração é 15 de abril de cada ano. A não apresentação atempada da sua declaração de impostos pode resultar em penalizações e encargos com juros.

Para preencher a declaração de IRS é importante ter em conta as seguintes informações:

Prazo de entrega: A declaração de IRS deve ser entregue entre 1 de abril e 30 de junho, sendo que a entrega pode ser feita de forma eletrónica ou em papel;

Rendimentos: Os rendimentos a declarar são aqueles auferidos no ano anterior, incluindo salários, pensões, rendas, juros, dividendos, entre outros;

Dependentes: Caso tenha dependentes, é necessário indicar os seus dados pessoais e fiscais, bem como a sua situação familiar;

Deduções à coleta: As deduções à coleta são despesas que podem ser deduzidas ao rendimento coletável, como as despesas de saúde, educação, habitação, entre outras;

Pagamentos por conta: Caso tenha efetuado pagamentos por conta, estes devem ser indicados na declaração, para serem deduzidos ao imposto a pagar.

Benefícios fiscais: Existem vários benefícios fiscais que podem ser aplicados na declaração de IRS, como, por exemplo, o benefício fiscal por filhos dependentes, o benefício fiscal por ascendentes dependentes, entre outros.

Apoio ao preenchimento: Em caso de dúvidas ou dificuldades no preenchimento da declaração de IRS, existem várias entidades que prestam apoio, como as Finanças, as associações de consumidores, entre outras.

IRS 2023: Novo modelo de retenção de impostos

Em 2023, haverá uma mudança no modelo de retenção de impostos. Até junho, o modelo atual continuará em vigor, mas a partir de julho, um novo modelo será implementado.

Declaração de IRS

O novo modelo usará uma fórmula que terá em consideração a situação familiar do contribuinte, como o número de filhos. Isso resultará em abatimentos no valor a ser retido, o que significa que a taxa efetiva de retenção será menor do que a taxa de cálculo inicial.

O que muda na declaração de IRS com a entrega automática?

Para entregar a declaração de IRS, pode preencher o formulário Modelo 3 e enviar pelo Portal das Finanças ou usar o recurso do IRS automático. Este último torna o processo menos demorado, uma vez que a declaração vem já preenchida, sendo apenas necessário validar alguns dados. Verifique se está abrangido pela entrega automática da declaração a partir de abril, na sua área pessoal do Portal das Finanças.

Veja abaixo todos os passos necessários para preencher o IRS:

Reúna todos os documentos necessários

Antes de começar a preencher a declaração de IRS, reúna todos os documentos relacionados com rendimentos e despesas do ano anterior. Entre eles estão a declaração de rendimentos da entidade patronal, recibos de renda ou faturas de despesas dedutíveis.

Aceda ao Portal das Finanças

O Portal das Finanças é onde deve ser preenchido o IRS. Para isso, é preciso ter acesso à sua conta com as credenciais de acesso.

Escolha o tipo de declaração

Existem dois tipos de declaração de IRS: a simplificada e a de modelo completo. A simplificada é indicada para quem tem poucas despesas ou não tem despesas dedutíveis. Já a de modelo completo é indicada para quem tem muitas despesas ou investimentos.

Preencha os seus dados pessoais

Nesta fase, deve preencher os seus dados pessoais, como o nome, a morada, a data de nascimento e o número de identificação fiscal (NIF). Se quiser que o reembolso seja transferido para a sua conta, deve indicar aqui o IBAN. Certifique-se de que todas as informações estão corretas e atualizadas.

Preencha anexos que correspondem à sua situação tributária

Ao todo a declaração de IRS é composta por 12 anexos que se destinam a declarar todos os seus rendimentos, incluindo os da entidade patronal, os de trabalho independente, os de rendas ou os de investimentos financeiros. No entanto, apenas deve preencher um anexo quando tem rendimentos que se enquadrem ou tiver benefícios que se apliquem a essa categoria.

Aqui fica a lista de todos os anexos de IRS

A. Trabalho dependente e pensões;

B. Rendimentos da categoria B – Regime Simplificado / Ato Isolado;

C. Rendimentos da categoria B – Regime Contabilidade Organizada;

D. Transparência fiscal – imputação de rendimentos; Herança indivisa – imputação de rendimentos;

E. Rendimentos de capitais;

F. Rendimentos Prediais;

G. Mais-valias e outros incrementos patrimoniais;

G1. Mais-valias não tributadas;

H. Benefícios fiscais e deduções;

I. Rendimentos de Herança Indivisa;

J. Rendimentos obtidos no estrangeiro;

K. Residente não habitual.

Deduza as suas despesas

As despesas dedutíveis são aquelas que podem ser abatidas ao valor do imposto a pagar. Entre elas estão as despesas de saúde, de educação, de habitação e de formação profissional. Certifique-se de que tem todos os comprovativos das despesas dedutíveis.

Submeta a declaração de IRS

Antes de submeter a declaração de IRS, verifique se todos os dados estão corretos e se não falta nenhuma informação. Após verificar todos os dados, submeta a declaração de IRS. Se tiver direito a reembolso, receberá o valor na conta bancária. Caso contrário, terá de pagar o imposto devido.

Após enviar a declaração de IRS, é importante acompanhar o estado da mesma. Dois dias após a submissão, confirme se a informação foi enviada corretamente. Se encontrar algum erro, pode corrigi-lo selecionando a opção “IRS – Corrigir”. Quando a declaração for aprovada, pode obter o comprovativo no Portal das Finanças e confirmar se tem imposto a pagar ou se irá receber reembolso do IRS.

A reter…

A declaração de IRS em Portugal é um processo relativamente simples, desde que sejam cumpridas as obrigações fiscais e sejam respeitados os prazos e as normas legais em vigor. É importante estar informado sobre os diferentes pontos a ter em conta no preenchimento da declaração, para evitar erros e garantir uma correta fiscalização.

Acompanhe todos os seus rendimentos e deduções ao longo do ano, e não hesite em procurar ajuda de um contabilista certificado ou contacte a Autoridade Tributária e Aduaneira para esclarecer as suas questões.