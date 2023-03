Nas Notícias Dicas para deixar de fumar Por

Fumar é um vício que pode levar a problemas de saúde associados ao consumo desta substância e leva inevitavelmente à perda de rendimentos já que a compra está cada vez mais cara. Por isso, muitos fumadores tentam deixar de fumar e procuram dicas e estratégias para deixar de fumar.

O processo para deixar de fumar pode ser longo e difícil, sendo distinto de fumador para fumador. Daí que a forma mais concreta para deixar de fumar possa ser distinta de pessoa para pessoa.

Se deixar de fumar é o seu objetivo, prepare-se para algo que poderá demorar mais ou menos tempo por comparação com familiares ou amigos que já o conseguiram. Leve em conta estes conselhos e procure ajustar de acordo com as suas necessidades porque cada caso é um caso.

Mas fique certo de que tentar já é um bom indício pois é revelador de que tem consciência de que fumar é nocivo para o seu organismo e nada benéfico para quem o rodeia. Deixar de fumar é desafiante mas o que seria da vida sem desafios? Tome então nota nestas dicas para deixar de fumar.

1 – Pense nos motivos para deixar de fumar

É fundamental tem um objetivo mas também determinar a razão para chegar a esse objetivo. Então, para deixar de fumar é essencial saber os motivos que o levam a querer deixar de fumar. Faça uma reflexão muito pessoal sobre o porquê de querer romper com um vício que poderá ter há décadas.

2 – Pense nas situações onde o cigarro é mais desejado

É importante também perceber onde é que o cigarro é mais requisitado por si. Fuma mais depois das refeições? Apetece-lhe fumar quando está a assistir a um jogo de futebol do seu clube do coração? Puxa de um cigarro sempre que está em situações de convívio? É fundamental saber os contextos e circunstâncias para se preparar mentalmente para essas situações quando não tiver a possibilidade de puxar de um cigarro.

3 – Partilhe o objetivo e a sua decisão com familiares e amigos

A decisão de deixar de fumar é muito pessoal e por muito que o desafiem ou aconselhem terá sempre de ser uma decisão da pessoa. Mas é importante partilhar essa novidade com quem está mais próximo. Comunique essa informação com familiares e amigos que estarão a seu lado.

4 – Remova ou peça para remover cinzeiros dos locais por onde costuma conviver

Os cinzeiros são objetos que desafiam por si só um fumador a puxar de um cigarro. Por isso, é ótimo que os retire dos seus espaços mais privados e peça também que sejam retirados de locais por onde habitualmente passa.

5 – Pense um dia de cada vez

A palavra nunca é demasiado pesada. Assim, você deve relaxar e pensar num dia de cada vez e estar despreocupado com o que irá acontecer amanhã. Conseguiu não meter um cigarro à boca? Ótimo. Tente novamente amanhã e vá conquistando confiança em si mesmo. Saiba resistir aos pensamentos do desejo de fumar. A mente é mais forte que o vício.

6 – Reduza certos hábitos que convidem o cigarro na boca

Existem pessoas que entendem que se vão largar um vício devem ter um outro. Assim, quando deixam de fumar passam a beber mais café, por exemplo. Isso acaba por ser um erro. Você deve deixar cair um vício apenas e não fazer uma troca. E depois tenha também em atenção certos hábitos que potenciam o desejo de fumar. Por exemplo, muitas pessoas fumam depois de beber um café. Quando estão a tentar deixar de fumar acabam por reduzir ao café, por forma a que não sintam tanta necessidade de fumar.

7 – Peça aos familiares e amigos para não fumarem junto de si

Se está a tentar deixar de fumar é importante que as pessoas que lhe são próximas estejam consigo. Nesse caso, peça aos familiares e amigos para não fumarem junto de si, pois esse ato poderá levar a que fique mais intranquilo e com o desejo de fumar. O ditado é antigo e “olhos que não veem, coração que não sente”.

8 – Guarde o dinheiro que iria gastar em cigarros

É um dica muito importante para quem quer deixar de fumar aquela que nos diz que se deve guardar o dinheiro que seria gasto em tabaco. Depois, pegue nesse dinheiro e faça algo que lhe gere satisfação. Compre algo para si, leve a família a viajar, por exemplo.

9 – Voltar a fumar não é falhar

Se você está a tentar deixar de fumar e caiu na tentação não desanime. Fique ciente de que deixar de fumar é um processo complexo e se já conseguiu estar algum período poderá conseguir novamente. Tome nota das lições que colheu durante o período em que conseguiu estar sem fumar e não se sinta uma pessoa falhada; pelo contrário, use isso como motivação para voltar a tentar.

10 – Faça uma alimentação saudável

Para quem quer deixar de fumar, ter uma alimentação saudável é importante porque quando se deixa de fumar o apetite aumenta. Então, opte por fazer uma alimentação correta e dê também caminhadas. É essencial para o seu bem-estar respirar ar puro também.

Centro de Saúde ajude com consulta antitabaco

Os Centros de Saúde ajudam quem quer deixar de fumar com a consulta antitabaco. Informe-se no seu posto médico.

Deixar de fumar é um processo desafiante e a ajuda especializada do seu médico poderá ser essencial para o sucesso da sua missão.

Neste sentido, não tome medicamentos para deixar de fumar se não forem indicados por um médico. Procure sempre terapêuticas especializadas e validadas por clínicos.

Deixar o tabaco de lado tem muitos benefícios e um deles, explica a pneumologista Carina Gaspar, está até relacionado com a aparência.

“Nunca é demais relembrar que a cessação tabágica também provoca mudanças visíveis em alguns aspetos físicos, tais como a aparência da pele, o cabelo mais brilhante e os dentes menos amarelos”, afirmou a médica Carina Gaspar, mostrando-se preocupada com a questão do cancro do pulmão que aparece associado em muitos casos ao consumo de tabaco.