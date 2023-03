Nas Notícias Como participar no programa O Preço Certo do Fernando Mendes? Por

O programa O Preço Certo da RTP é um sucesso de audiências e uma companhia para muitos telespectadores que são fiéis ao formato que está no ar há décadas na televisão portuguesa sempre antes do Telejornal. Quer saber como participar no programa O Preço Certo? Vamos explicar de forma simples.

A inscrição no programa O Preço Certo poderá ser efetuada apenas por pessoas maiores de idade. Assim, pode inscrever-se para a emissão de O Preço Certo via telefone. Ligue para o número 760 100 120 e inscreva-se. Pagará 0,60 Euros + IVA.

Para se inscrever saiba que só o poderá fazer em grupo e não apenas em nome individual. O regulamento do programa estabelece que o grupo tem de ter um mínimo de 10 pessoas e um máximo 20.

Cada chamada válida corresponde a uma inscrição. E todos os inscritos são potenciais concorrentes para o programa, habilitando-se a vencer a grande montra final.

A participação no programa O Preço Certo pressupõe que os participantes tenham de fornecer dados e informações que ficam sigilosas entre concorrentes e a produção como sejam nome, número de bilhete de identidade ou cartão de cidadão, número de contribuinte, morada, número de telefone e registo de imagem e voz.

“A informação recolhida é processada de forma automática, encriptada e gerida com recurso a medidas de segurança avançadas. A RTP garante aos Participantes a segurança e confidencialidade”, assegura a estação pública de televisão onde é passado o programa.

Já fui ao O Preço Certo. Posso ir novamente?

Porém, nem toda a gente pode concorrer. Quem já tenha ido à roda não poderá voltar a jogar nem assistir.

No caso de participantes que tenham sido chamados para ficar no púlpito, esses têm ainda direito a irem novamente ao programa.

Nesse caso, os concorrentes podem candidatar-se a jogar num prazo de 6 meses a um 1 ano.

Quem já tenha participado no programa O Preço Certo da RTP, apresentado por Fernando Mendes, tem por obrigação do regulamento de informar a produção de que já o fez. Se não o fizer, o concorrente incorre no risco de perder os eventuais prémios que tenha alcançado na emissão do concurso.

O programa O Preço Certo está no ar desde 2002 naquela que é uma segunda vida do programa que, na década de 1990, foi apresentado por Carlos Cruz, e mais tarde por Nicolau Breyner.

No regresso à televisão pública, o programa O Preço Certo foi apresentado por Jorge Gabriel mas rapidamente passou a ser comandado por Fernando Mendes que é a cara do formato com a sua alegria e as suas tiradas já famosas como “xéétaculo” ou “já foste”.

Facebook O Preço Certo

Muitas são as pessoas que concorrem ao programa mas algumas acabam por não conseguir marcar presença no local indicado para a emissão. Nesse caso, existem dúvidas se é possível indicar alguém para a substituição.

Não posso ir ao O Preço Certo. Posso dar o convite?

A produção do programa estabelece que os convites são pessoais e intransmissíveis. Por isso, se concorrer ao programa O Preço Certo e não conseguir estar presente na emissão em direto quando ocorrer ou na gravação do programa, não poderá fazer-se substituir por alguém.

As regras do concurso estão determinadas e existe um conjunto de pessoas que por via de ligações familiares ou profissionais também têm a sua participação no programa vedada, salvo nas emissões ditas especiais onde os prémios visam uma entrega solidária para instituições de apoio a pessoas mais desfavorecidas. Geralmente em alturas de Natal e Ano Novo são convidadas figuras da televisão, da cultura e do desporto.

Quanto ao resto, o leque de impedimentos estão bem estabelecido. Ora veja.

1 – Todos aqueles que se encontrem objetivamente em condições de beneficiarem ilegitimamente de informação privilegiada e não pública, relacionada com o concurso, nem de todos aqueles que se encontram objetivamente em condições de adulterar ilegitimamente o decurso do mesmo.

2 – Qualquer operador de televisão, distribuidora de televisão por cabo ou de satélite, que possam emitir ou transmitir o Programa;

3 – Qualquer pessoa ou entidade envolvida no desenvolvimento, produção, distribuição ou exploração do Programa;

4 – Qualquer patrocinador do Programa ou agência de publicidade ou de qualquer pessoa ou entidade prestadora de serviços ou responsável pela atribuição e/ou responsabilidade pelo pagamento de prémios no Programa.

5 – Familiares diretos (cônjuge, ex-cônjuge, pais, filhos, avós, netos, irmãos e enteados) ou membros do agregado familiar (relacionados ou não) de trabalhadores, colaboradores, agentes ou representantes da RTP e/ou do Produtor do Programa.

Onde é que decorrem as emissões de O Preço Certo?

As emissões de O Preço Certo são gravadas ou passam em direto desde as instalações da RTP, em Lisboa, na Avenida Marechal Gomes da Costa, n.º 37 1849-030 Lisboa.

Em algumas ocasiões comemorativas ou especiais, o programa pode ser transferido para outras zonas do país ainda que os concorrentes sejam previamente informados.

Fernando Mendes não dá hipóteses à concorrência

Há vários anos no ar, o Preço Certo é a ‘galinha dos ovos de ouro’ da RTP. O programa é um sucesso de audiências e uma tradição na televisão nacional.

Fernando Mendes e as suas assistentes batem a concorrência da SIC e da TVI no horário das 19 horas há vários anos consecutivos com o formato que dura sensivelmente 45 minutos por emissão.