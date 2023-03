Nas Notícias Como mudar de Centro de Saúde? Por

O Centro de Saúde é uma unidade de proximidade do Serviço Nacional de Saúde que tem várias valências de apoio à população. Preferencialmente, as pessoas devem fazer parte do Centro de Saúde mais próximo da sua área de residência mas isso não é obrigatório. As pessoas podem, por exemplo, mudar de morada de residência e não alterar o Centro de Saúde de apoio a que estão habituadas.

No entanto, se você quiser mudar de Centro de Saúde existem alguns procedimentos simples que deve ter em conta e que agora lhe vamos explicar. Saiba como mudar de Centro de Saúde.

Inicialmente, deve saber onde fica o Centro de Saúde para onde deseja mudar-se e depois fazer uma visita às instalações da unidade.

Nessa altura, deve fazer-se acompanhar de alguns documentos como o seu Cartão de Cidadão ou outro documento de identificação e o comprovativo de morada.

Se achar que tem direito a isenção de taxas moderadoras ou a uma eventual comparticipação especial de medicamentos, deve dizê-lo quando for atendido pelos serviços administrativos do Centro de Saúde que podem pedir-lhe documentos como a declaração de IRS ou recibos de vencimento para efeitos cruzamento de dados no sentido de aferir se tem esse direito ou não, dependendo dos seus recursos financeiros ou condição social.

É obrigatório mudar de Centro de Saúde se mudar a minha morada?

É sempre recomendado que mude de Centro de Saúde quando muda a sua morada para que não fique privado de alguns recursos, nomeadamente os cuidados domiciliários.

Imagine um cidadão de Trás-Os-Montes inscrito num Centro de Saúde, por exemplo. É natural que o Centro de Saúde não preste cuidados domiciliários a alguém que está inscrito naquele Centro de Saúde mas a residir no Algarve.

Em todo o caso, os utentes não perdem nenhuns outros direitos e valências de saúde.

Posso ser atendido em qualquer Centro de Saúde?

Os Centros de Saúde fazem parte de um sistema integrado do Sistema Nacional de Saúde de prestação de auxílio às populações. Mas será que é possível ser atendido num Centro de Saúde onde não se está inscrito?

Não. Apenas é possível ser acompanhado e atendido no Centro de Saúde onde efetivamente está inscrito. Logicamente que, em casos de urgência, um Centro de Saúde poderá prestar-lhe os primeiros socorros mesmo que não seja o da sua área ou onde está inscrito.

Posso mudar-me temporariamente para um novo Centro de Saúde?

Uma das dúvidas que muita gente levanta, sobretudo quem trabalha em zonas afastadas da sua habitual zona de residência é saber se podem provisoriamente estar inscritas num outro Centro de Saúde.

E a resposta é sim. Um utente pode, por um período de até 12 meses, requerer a inscrição provisória num outro Centro de Saúde que não o seu habitual. Findo esse período, o utente voltará ao regime efetivo de inscrição no seu Centro de Saúde.

O leque de serviços que um Centro de Saúde presta é amplo e permite que a saúde seja uma prioridade.

Entre os serviços prestados pelos Centros de Saúde destacam-se as consultas de clínica geral mas também cuidados de enfermagem. Mas as valências são mais alargadas. Veja.

Consulta de clínica geral/medicina familiar;

Exames auxiliares de diagnóstico;

Serviço de saúde pública;

Consultas e apoio domiciliários;

Vacinas;

Consulta de saúde infantil e juvenil;

Consulta de saúde materna;

Atendimento de situações de urgência;

Cuidados de enfermagem;

Consulta de planeamento familiar;

Consulta no âmbito da interrupção voluntária da gravidez (IVG).

Inscreva-se no Centro de Saúde para ter médico de família

A saúde é importante e por isso é desejado dos governantes que todos tenham acesso a cuidados de saúde e a médico de família.

Porém, nem toda a gente tem médico de família. Se você ainda não tiver, não perca tempo e inscreva-se no Centro de Saúde e peça para ter médico de família.

Você pode escolher o seu médico de família. Em todo o caso, se o médico de família pedido não tiver vagas, será indicado um outro.

É ainda aconselhável que os membros do mesmo agregado familiar estejam vinculados ao mesmo médico de família.