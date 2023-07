Nas Notícias Diagnóstico tardio das Hepatites pode ser fatal Por

Para assinalar o Dia Mundial das Hepatites, a 28 de julho, a APEF alerta para a importância do diagnóstico precoce das Hepatites.

A Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) está a promover uma ação de consciencialização sob o mote “A Hepatite não pode esperar”. Esta iniciativa surge no âmbito das comemorações do Dia Mundial das Hepatites, que se assinala a 28 de julho, e tem como objetivo alertar os portugueses para a importância do diagnóstico precoce das Hepatites.

“A Hepatite é uma doença evitável, tratável e, no caso da Hepatite C, curável. As Hepatites virais B e C afetam 350 milhões de pessoas em todo o Mundo, causando 1,4 milhões de mortes por ano. Em Portugal poderão ainda existir milhares de doentes com Hepatites B e C não diagnosticados”, explica Arsénio Santos, presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF).

“Tratamentos são simples, rápidos e sem custos”

“Frequentemente, os doentes infetados não têm sintomas. O diagnóstico faz-se quando se encontram análises hepáticas alteradas ou quando se suspeita que houve exposição a fatores de risco (ter feito transfusões de sangue antes de 1992, ter prática de sexo inseguro ou ter partilhado seringas ou outros materiais, entre outros)”, continua o dirigente da APEF, insistindo que qualquer pessoa deve fazer os testes de rastreio das Hepatites B e C “pelo menos uma vez na vida”.

E acrescenta: “A taxa de cura para a Hepatite C situa-se em 97 por cento, sendo fundamental que o diagnóstico seja feito atempadamente. A Hepatite B é igualmente tratável. Se não forem tratadas, as Hepatites B e C podem evoluir para cirrose hepática, e nalguns casos, para cancro do fígado. Lembre-se que a cada 30 segundos morre uma pessoa com uma doença relacionada com as Hepatites. Os tratamentos são simples, rápidos e sem custos para o doente”.

“Existe já vacina para a Hepatite B mas ainda não para a Hepatite C, que só se pode prevenir evitando os fatores e comportamentos de risco”, conclui Arsénio Santos.

Eliminar a hepatite como ameaça à saúde pública

A Organização Mundial da Saúde (OMS) adotou uma Estratégia Global do Setor da Saúde sobre Hepatites Virais: eliminar a hepatite viral como uma ameaça à saúde pública até 2030. Esteja atento e consulte o seu médico para fazer o diagnóstico e, em caso positivo, um tratamento atempado. Não fique à espera. Atue.

A Hepatite caracteriza-se por uma inflamação das células do fígado, que pode ter várias causas, nomeadamente os vírus da Hepatite A, B, C, D e E, sendo a B e a C as que têm maior impacto na saúde pública. O fígado é um importante órgão do sistema digestivo e, no caso de inflamação ou lesão, pode haver comprometimento da sua função, podendo originar diversas complicações a curto ou a longo prazo.