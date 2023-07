Opinião Qual é a importância de um sorriso alinhado? Por

Artigo de opinião de Pedro Costa Monteiro, médico dentista Mestre em Ortodontia e Ortopedia Facial Clínica PCMFG Porto.

A maioria das pessoas utiliza aparelho ortodôntico por motivos estéticos. Mas sabia que não é apenas a aparência e a beleza que serão beneficiadas? Ter todos os dentes alinhados pode prevenir muitos problemas de saúde. Por isso, deixo alguns motivos para visitar um ortodontista e iniciar o seu tratamento ortodôntico.

Prevenir dores de cabeça e enxaquecas

Diversos estudos científicos demonstram uma relação clara entre dores de cabeça, ouvido e pescoço, com uma oclusão alterada.

Dentes corretamente alinhados permitem o bom funcionamento da ATM (Articulação Temporomandibular), um conjunto de articulações localizadas junto ao ouvido que permitem os movimentos da mandíbula e a correta função de mastigação e fonação. Dentes desalinhados geram alterações na articulação, limitações na abertura da boca, dores de cabeça e até enxaquecas graves.

Não comprometer a higiene oral

A limpeza de dentes desalinhados é difícil, e passar o fio dentário é por vezes até impossível. Devido a essa dificuldade, muitas pessoas acabam por se desleixar na higiene oral. E uma higiene inadequada pode levar a doenças sérias, como a periodontite, que em estádios avançados, leva a perda dos dentes. Uma higiene oral pobre ou negligente é responsável pelo aparecimento de tártaro, mau hálito e cáries dentárias.

Respirar melhor pelo nariz

Vale a pena lembrar que é com as estruturas do seu sorriso que a Ortodontia trabalha, portanto é importantíssimo expandir as arcadas dentárias para o melhor posicionamento de cada dente. Desta forma, as vias aéreas são afetadas de forma positiva, contribuindo para uma respiração nasal com mais qualidade. A intervenção do ortodontista a nível da expansão do palato e base do nariz, bem como a intervenção no avanço mandibular contribuem para um melhoramento notório da função respiratória.

Além disso, pode auxiliar no seu sono, pois uma respiração adequada contribui para o seu conforto durante o sono e, consequentemente, que o seu dia corra melhor.

Mastigar corretamente os alimentos

Uma mastigação ineficiente significa dentes em sobrecarga. Normalmente, isto ocorre devido à falta de um ou mais dentes e também a dentes tortos ou em posições ectópicas. Quando realizamos um tratamento ortodôntico, uma mastigação eficiente não é o único benefício. Há também o exercício correto dos músculos envolvidos na mastigação. Cabe ao ortodontista proporcionar uma posição muscular, esquelética e dentária eficiente e saudável. Lembrando que uma mastigação deficiente, leva à exposição de problemas relacionados a digestão e em casos extremos a problemas graves de estômago e intestino, pois a mastigação correta gera alimentos bem triturados, facilitando o processamento da refeição e aumentando a sensação de saciedade.

Melhorar a autoestima e confiança

É muito comum a vergonha de dentes tortos ou falta deles e ao sorrir, a atitude é cobrir a boca. O que deixa muitas pessoas desconfortáveis, tristes e com baixa autoestima.

Ou seja, um sorriso alinhado, bonito e saudável permite sorrir sem medo algum, falar com desenvoltura e aumenta a autoestima.

Portanto, o recomendável é visitar um dentista o quanto antes, pois facilita o tratamento e aumenta a sua eficiência. Este profissional irá avaliar o seu caso e propor o melhor tratamento que ajude a sua saúde bucal e a beleza do seu sorriso.

Atualmente, a Ortodontia está num nível de desenvolvimento científico único e é possível com técnicas pouco invasivas, indolores e até invisíveis atingir resultados de excelência não só a nível oclusal, mas também ao nível da estética facial. O aparecimento das técnicas de aligners transparentes permitiu um crescimento exponencial na procura de tratamentos ortodônticos por parte da população portuguesa. Há ainda um caminho a percorrer na educação para a importância da saúde oral mas se olharmos aos últimos 20 anos, a evolução é notória e positiva.

Convido todos os leitores a experienciar uma consulta de Ortodontia com uma jornada 100% digital e perceber que mais do que dentes os ortodontistas tratam perfis, faces, pessoas e muitas vezes conseguem a solução para problemas que não parecem numa primeira análise relacionados com a cavidade oral.