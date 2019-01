Detido ex-estratega da campanha presidencial de Donald Trump, segundo os medias

Um dos estrategas da campanha presidencial de Donald Trump e conselheiro informal do Presidente norte-americano, Roger Stone, foi hoje detido e indiciado no âmbito da investigação sobre a alegada interferência russa nas presidenciais norte-americanos, segundo os media locais.

Stone é acusado de sete crimes pela equipa do procurador-especial Robert Mueller, que está a conduzir uma investigação federal sobre um possível conluio entre a equipa da campanha presidencial de Trump e a Rússia no escrutínio realizado em 2016.

As acusações contra este amigo de longa data de Trump incluem prestação de falsos testemunhos, obstrução e manipulação de testemunhas, noticiaram os ‘media’ norte-americanos, nomeadamente o jornal The New York Times, citando o gabinete de Mueller.

Segundo as agências internacionais, que citam um porta-voz do gabinete de Robert Mueller, Roger Stone, de 66 anos, será ainda hoje presente a um juiz na Florida, onde foi detido esta sexta-feira de manhã em Fort Lauderdale “após uma acusação feita por um grande júri federal a 24 de janeiro de 2019”.

A audição está prevista para às 11:00 locais (16:00 hora de Lisboa).

Roger Stone foi membro da equipa da campanha de Donald Trump “até ou por volta de agosto de 2015 e manteve um contacto regular e apoiou publicamente a campanha de Trump até à eleição de 2016”, de acordo com um documento oficial.

Até agora, as investigações sobre a alegada interferência russa nas presidenciais norte-americanos supervisionadas por Mueller resultaram em várias acusações, incluindo contra vários elementos próximos de Trump.