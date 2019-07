Despesa do SNS com privados cresceu 4,8 por cento em 2017

A despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com os hospitais privados cresceu 4,8 por cento em 2017, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que indicam um aumento da despesa do SNS na ordem dos 3,5 por cento.

De acordo com a Conta Satélite da Saúde, a despesa do SNS e dos Serviços Regionais de Saúde (SRS) aumentou em 2017 devido ao reforço do financiamento nos hospitais privados, nos prestadores públicos de cuidados de saúde em ambulatório (4,8 por cento) nos hospitais públicos (4,4 por cento), nos prestadores privados de cuidados de saúde em ambulatório (+3,4 por cento) e nas farmácias (+2,0 por cento).

Para 2018, os dados preliminares apontam para uma aceleração da despesa do SNS e SRS na ordem dos 5,6 por cento.

Em 2017, aumentou o peso do financiamento do SNS e SRS em prestadores públicos (66,5 por cento face a 65,9 por cento em 2016), nomeadamente em hospitais públicos (+0,5 pontos percentuais) e em prestadores públicos de cuidados de saúde em ambulatório (+0,2 p.p.).

“Em relação aos prestadores privados, em 2017, destacou-se o aumento do peso relativo dos hospitais privados (+0,1 p.p.), em consequência do maior financiamento do SNS e SRS aos hospitais com Contrato de Parceria Publico Privada (+4,9 por cento)”, refere o INE.

No ano de 2017, os hospitais com Contrato de PPP representaram 3,9 por cento da despesa corrente do SNS e SRS (3,8 por cento em 2016). Em sentido oposto, a despesa do SNS e SRS em farmácias tem vindo a perder importância relativa desde 2009, fixando-se em 12,9 por cento em 2017.