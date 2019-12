Desativado Plano de Emergência para cheias na bacia do Tejo

A Comissão Distrital da Proteção Civil desativou o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, atendendo às condições meteorológicas previstas para as próximas horas e dias, divulgou hoje a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A decisão foi tomada após se prever a manutenção da descida dos caudais debitados pelas barragens, o que “potencialmente contribuirá para uma descida dos níveis registados no rio Tejo”.

Simultaneamente, o caudal do rio Tejo mantém a tendência de descida, para as próximas horas, com uma “razoável/aceitável estabilização”, adianta a Proteção Civil.

As barragens de Fratel, Pracana e Castelo de Bode têm debitado nas últimas 10 horas valores de caudal médio, “inferior a de 1000 metros cúbicos/segundo no conjunto das barragens e a descer”.

Na última quinta-feira, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém acionou o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo no seu nível Amarelo, devido ao “aumento considerável dos níveis hidrométricos e caudais do rio Tejo”, causado pela passagem da tempestade Elsa e pela previsão de uma nova depressão, denominada Fabien.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), com o apoio de outras entidades e organismos, refere contudo que vai “continuar a monitorizar a situação hidrológica na bacia do Tejo” e emitirá comunicados caso a situação justifique.

A Proteção Civil aponta como efeitos das cheias alguns campos agrícolas inundados junto ao rio Nabão (Município de Tomar), 50 por cento do parque de estacionamento do rio Zêzere (rua do Tejo), no Município de Constância, e submersão de várias estradas e caminhos nos Municípios de Santarém, Golegã, Coruche, Cartaxo, Salvaterra e Vila Nova da Barquinha.

Os efeitos do mau tempo, que se fazem sentir desde quarta-feira, já provocaram dois mortos e um desaparecido e deixaram 144 pessoas desalojadas e outras 352 deslocadas por precaução, registando-se mais de 11.600 ocorrências, na maioria inundações e quedas de árvores.

O mau tempo, provocado pela depressão Elsa, entre quarta e sexta-feira, a que se juntou no sábado a depressão Fabien, provocou também condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil, num balanço feito hoje às 10:00, disse que o distrito de Coimbra é aquele que ainda causa maior preocupação, apesar de o número de ocorrências ter “baixado significativamente”, esperando-se a redução do caudal do rio Mondego nos próximos dias.