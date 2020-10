Nas Notícias “Não temos dinheiro”, mas terceira ponte sobre o Tejo “vai ser estudada”, diz ministro Por

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, afirmou que o Governo vai estudar a viabilidade técnica e financeira de uma terceira ponte sobre o rio Tejo, mesmo sabendo que “não temos dinheiro” para a obra.

“Temos previsto um estudo de viabilidade da terceira travessia do Tejo, isso está nos nossos planos e no PNI [Programa Nacional de Investimentos] 2030, é um dos ajustamentos que fizemos face ao que tinha saído do parlamento. Mas ainda não temos dinheiro, portanto vamos ser realistas. Achamos que é importante, vai ser estudada a viabilidade técnica e financeira do projeto, mas vamos ter de continuar a debater isto”, declarou o ministro, durante uma audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

“A questão é o financiamento”, admitiu Pedro Nuno Santos.

“Não tenho dúvidas nenhumas que a terceira travessia do Tejo é muito importante para a estruturação da nossa rede ferroviária e nós conseguiríamos, só com aquela ligação, tirar quase três quartos de hora à ligação ao Algarve ou mesmo a Madrid, por Lisboa. Mas há uma definição de prioridades e elas estão definidas”, continuou.

De acordo com o governante, a aposta deve passar pelas “novas ligações” ferroviárias, sendo que a ligação Lisboa/Porto “é uma prioridade”, mesmo sendo “um investimento muito dispendioso”.

“Achamos que é possível ligar Lisboa e o Porto em 01h15, 01h20 e isso mudará a forma como as duas áreas metropolitanas se relacionam e com grande impacto para o país”, fundamentou.

O ministro defendeu também a melhoria da ligação ferroviária entre o Porto e Vigo, que demora duas horas e pode ser reduzida “numa hora” com “algum investimento”.