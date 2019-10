Motores Denny Hamlin vence no Kansas e Brad Keselowski eliminado da ‘chase’ da Nascar Por

Denny Hamlin garantiu a sua quinta vitória da época na Nascar Cup Series ao vencer domingo a corrida disputada na Kansas Speedway, a última desta penúltima fase dos ‘play-offs’ da categoria ‘rainha’ dos stock-cars americanos.

O piloto do Toyota Camry # 11 da Joe Gibbs Racing reafirmou assim a sua candidatura ao título da disciplina e obteve a sua 36ª vitória na Nascar Cup Series.

Hamlin dominou a corrida a partir do segundo segmento, batendo Chase Elliott, que com o segundo lugar no Kansas foi o único piloto da Hendrick Motorsports a passar ao último segmento da ‘Chase for the Cup’ – a corrida ao títulos dos ‘play-offs’.

Elliott foi também o melhor representante da Chevrolet nesta prova, e garantiu o seu ‘bilhete’ para a próxima fase da ‘chase’ à custa de Brad Keselowski. Isto porque o piloto da Penske embateu com o Ford # 2 no muro na última volta, acabando a prova apenas na 19ª posição.

Para além de Keselowski, foram eliminados da ‘chase’ William Byron e Alex Bowman, companheiros de equipa de Chase Elliott, e Clint Bowyer, num dos Ford da Stewart-Haas.

Em baixo os momentos altos desta prova.