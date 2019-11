Motores Danny Hamlin ganha em Phoenix o último ‘bilhete’ para a final da Nascar Por

Danny Hamlin juntou-se a Martin Truex Jr, Kevin Harvick e Kyle Busch no lote de quatro finalistas que vão disputar o título da Nascar Cup 2019, depois de domingo ter vencido em Phoenix (Arizona).

O piloto do Toyota # 11 impôs-se diante do seu companheiro de equipa Kyle Busch, que aproveitou o facto de Joey Logano não ter ido além da nona posição para ganhar uma das quatro ‘vagas’ para a final de Miami.

Além do piloto do Ford # 22 do Team Penske, também Chase Elliott foi um dos derrotados do dia, ao não evitar um acidente na 166ª volta das 312 da corrida, marcada por um reatamento final ‘efervescente’, com Hamilton a liderar depois de montar apenas dois pneus novos no seu Toyota Camry e Kyle Busch a ser obrigado a aplicar-se para se defender do ataque final de Ryan Blaney, terceiro classificado e melhor representante dos Ford.

Kyle Larson e Kevin Harvick completaram o top cinco, numa prova cujos segundo e terceiro segmentos foram ganhos por Logano, que perdeu a liderança para Hamlin na volta 177 e depois foi perdendo mais posições.

Com estes resultados Harvick é o único piloto que não pertence à equipa Joe Gibbs entre os quatro finalistas, ainda que em Miami (Florida) se espere que seja ‘cada um por si’, já que se trata de um troféu individual.

Fique com o resumo desta corrida.