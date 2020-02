Motores Denny Hamlin vence 500 Milhas de Daytona marcadas por terrível acidente Por

Denny Hamlin venceu as 500 Milhas de Daytona, marcadas por um terrível acidente do qual saiu gravemente ferido Ryan Newman.

A prova, que tinha sido adiada para segunda-feira em virtude do mau tempo que assolou o norte da Florida no domingo, viu o titular do Toyota # 11 impor-se na prova ‘rainha’ da Nascar, depois de sair incólume dos vários acidentes que marcaram esta primeira prova da época.

O mais terrível dos acidentes envolveu Newman e fez com que o piloto do Ford # 6 tivesse de ser transportado ao hospital em estado muito grave. Ele que tinha sido um dos pilotos ultrapassados por Hamlin pouco antes do prolongamento da corrida.

Foi então que o piloto da Roush Fenway, numa disputa com Ryan Blaney, perdeu o controlo do seu carro, que ‘voou’ antes de regressar à pista com violência e ser abalroado pelo Ford # 32 de Corey La Joey.

Denny Hamlin acabaria por impor o seu Toyota diante de um pelotão de Ford, composto por Blaney, Chris Buescher, David Ragan, Kevin Harvick e Clint Bowyer. Mas no final o vencedor não celebrou efusivamente e preferiu deixar palavras para Ryan Newman.

“Tenho dificuldade em falar da corrida, já que penso sobretudo em Newman”, declarou Hamlin, sublinhando: “Procurei sobretudo evitar percalços, mas havia problemas consecutivos. Estou naturalmente contente com esta vitória, mas não posso saboreá-la como gostaria, porque não sei como está Ryan”.

Sobre o acidente que levou Ryan Newman ao hospital Ryan Blaney justificou-se dizendo que foi tocado pelo carro de Denny Hamilton antes embater no Ford # 6, e que se sentia afetado pelo que sucedeu ao seu adevrsário.

Entretanto a equipa Roush Fenway atualizou o estado do seu piloto em comunicado, referindo: “Ryan Newman está a ser tratado no Centro Médico de Halifaz. Está em estado grave, mas os médicos indicam que os seus ferimentos não colocam a sua vida em risco. Apreciamos que toda a comunidade da Nascar esteja com Ryan, e pedimos que respeitem a sua privacidade e da família nesta altura. Apreciamos a vossa paciência e cooperação e forneceremos mais informação quando ela estiver disponível”.

Esta corrida teve múltiplos acidentes, o mais dos quais um ‘Big One’ – grande acidente coletivo – a 17 voltas do final, que eliminou uma boa parte do pelotão e vários , nomeadamente Jimmie Johnson, Martin Truex Jr e Kyle Busch.

