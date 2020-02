Motores Mau tempo faz adiar as 500 Milhas de Daytona para hoje Por

O mau tempo que se fez sentir na Florida levou ao adiamento da edição 2020 das 500 Milhas de Daytona, que marcam mais um começo da temporada na Nascar Cup.

Depois de dois atrasos e apenas 20 das 200 voltas da corrida completadas, a organização do mais importante campeonato de ‘stock-cars’ norte-americano decidiu terminar com o evento no domingo à noite e adiá-lo para hoje.

A prova vai disputar-se pelas 17h50 (hora em Portugal), depois de ontem o autor da ‘pole-position’, Ricky Stenhouse Jr, ter liderado as primeiras 20 voltas até a chuva chegar a Daytona e obrigar a corrida a ser parada. Nunca foi retomada porque depois os aguaceiros foram torrenciais.

Quando foi interrompida, a prova tinha Stenhouse na liderança, seguido por Joey Logano, Aric Almirola, Ryan Newman, Kevin Harvick, Brad Keselowski, Jimmie Johnson, Ty Dillon e Timmy Hill.