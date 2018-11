Fórmula 1 Decoração especial para a ‘despedida’ de Fernando Alonso da F1 Por

As cores do capacete de Fernando Alonso serão replicadas na decoração do seu McLaren na última prova da temporada de Fórmula 1, no próximo fim de semana no Abu Dhabi.

O McL 23 #14 será laranja, mas com uma lista vermelha (Espanha) e outra azul clara (Astúrias) em diagonal na carenagem do motor. Uma decoração especial para um fim de semana especial, pois marca, para já, a despedida de Alonso da disciplina máxima do automobilismo.

São 17 os anos que o piloto de Oviedo passou na F1, e será a primeira vez que a McLaren modifica a decoração de um monolugar durante uma temporada desde o Grande Prémio de Portugal de 1986, quando alterou para amarelo a cor vermelha da marca de tabaco de Phillip Morris no carro de Keke Rosberg.

“Esperamos que o seu (de Alonso) último Grande Prémio seja especial em todos os domónios. A Federação Internacional do Automóvel e a F1 gostaram imediatamente da nossa ideia”, justifica Zak Brown, o presidente da McLaren Racing.