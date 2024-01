Economia Deco Proteste vai monitorizar preços após fim do IVA Zero Por

Deco Proteste vai continuar a avaliar impacto dos preços dos produtos essenciais em 2024, após reposição do IVA.

Desde ontem, encerrou-se a isenção de IVA que vigorou por durante cerca de oito meses em mais de 40 produtos alimentares essenciais.

Esta medida, que abrangia itens como carne, peixe, massas e frutas, resultará num aumento significativo de pelo menos 6% nos preços dos alimentos. E isso reflete a aplicação da taxa de IVA mais baixa em Portugal.

Iva Zero chega ao fim: Como saber quanto os preços subiram?

Na sua iniciativa semanal de monitorização de preços, a Deco Proteste elabora regularmente desde 2022 um cabaz composto por 63 produtos essenciais.

Desse modo, é possível uma avaliação contínua da evolução dos valores no mercado.

Desde a entrada em vigor do IVA Zero, a análise passou a ser também feita a um cabaz de 41 produtos.

No dia 9 de janeiro de 2024, a Deco Proteste vai fazer uma comparação direta entre o cabaz com e sem IVA.

Assim, esta entidade de defesa do consumidor oferece uma perspetiva detalhada sobre o impacto da revogação da isenção de IVA.

Ao mesmo tempo, apresenta uma análise que contribuirá para uma compreensão mais abrangente das mudanças nos custos enfrentados pelos consumidores.

E, por outro lado, destaca a importância de medidas económicas mais amplas para mitigar tais efeitos.

Deco Proteste promete outras medidas do género

A medida conhecida por IVA Zero tenha amenizado o aumento de preços dos alimentos. No entanto, a Deco Proteste expressa a necessidade de complementar esta iniciativa com outras medidas.

O objetivo é oferecer uma proteção mais abrangente contra o agravamento dos custos.

A discussão em torno das políticas relacionadas com a imposição fiscal sobre produtos essenciais ganha ainda mais relevância perante o cenário económico atual.

Até porque a estabilidade dos preços é essencial para garantir o acesso equitativo a bens fundamentais.