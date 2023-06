Nas Notícias Falhas no AdBlue do seu carro? Denuncie à Deco Proteste Por

Vários modelos da Citroën e da Peugeot apresentam uma anomalia no sistema antipoluição AdBlue.

O Adblue é um aditivo injetado no sistema de escape em carros com motor a diesel, que reduz as emissões de óxido de nitrogénio. E a Deco Proteste tem recebido inúmeras denúncias de anomalias no sistema AdBlue em vários veículos da Citroën e da Peugeot.

A descrição dos consumidores relata uma falha no motor indicada no computador de bordo, alertando o condutor para a necessidade de corrigir o problema, sob o risco de o carro deixar de funcionar.

A solução passa por substituir o depósito de AdBlue, uma operação que custa entre 800€ e 1200€ e que pode levar semanas a resolver. Basta que não existam peças sobressalentes disponíveis, ou que não haja disponibilidade da oficina.

O caso não é novo e os proprietários continuam a ser obrigados a pagar por um defeito que é da responsabilidade dos fabricantes.

Falhas no Adblue? O que fazer?

Porém, se este é um defeito de fabrico reconhecido pelas duas marcas, a maior organização portuguesa de defesa dos consumidores, defende que deveriam ser as próprias a assumirem os custos de reparação dos veículos.

Por isso, através do grupo Euroconsumers, a Deco Proteste e as suas congéneres (Altroconsumo, OCU e Test-Achats) enviaram uma carta à Citröen e ao Grupo PSA.

Nessa missiva, foi “exigida uma compensação pelo custo das reparações e pelos inconvenientes causados” aos consumidores, com “a garantia de que todos os automóveis afetados sejam reparados gratuitamente”.

Modelos identificados com falhas no Adblue

Citroën C3

Citroën C3 Aircross

Citroën C4 Cactus

Citroën C4 Aircross

Citroën C4 Picasso

Peugeot 208

Peugeot 2008

Peugeot 308

Peugeot 3008

Peugeot 508

Peugeot 5008

Defeitos no Adblue não são exclusivos destas duas marcas

A Deco Proteste sabe que o problema no Adblue não é exclusivo destas duas marcas.

Assim, pede a todos os consumidores e proprietários destas viaturas e de veículos de outros fabricantes que denunciem todos os casos verificados com o mesmo problema no depósito AdBlue, através do link da Deco Proteste para denúncias de falhas no Adblue.

A Deco Proteste compromete-se, assim, a avaliar todas as denúncias recebidas e, caso se justifique, serão feitas as devidas diligências às autoridades, em prol da defesa do consumidor.