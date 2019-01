Motociclismo David Megre em modo de ‘sobrevivência’ Por

Não está a ser fácil a segunda metade do 41º Rali Dakar para David Megre, que depois de uma primeira semana confortável está a tentar chegar ao fim da prova.

O ex-campeão europeu de Bajas atrasou-se bastante na etapa que ligou Arequipa a San Juan de Marcona, quando ficou junto do indiano Santosh até este ser assistido.

Este espírito de ‘Dakar’ seguido por Megre fez com que chegasse tarde ao acampamento e descansasse menos. O que acabou por ter impacto na sua prestação na sétima etapa da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial. O piloto de Coruche acabou por se ressentir e concluir a especial de 331 quilómetros, marcada por muita areia, com enormes dificuldades. Isso fez com que entrasse em modo de ‘sobrevivência.

“Ontem o dia até me correu bem, mas o tempo que fiquei parado junto ao Santosh – algo que farei sempre que necessário a ajuda a outro piloto – fez com que ficasse muito para trás na pista e dessa forma a minha hora de chegada ao final fosse mais adiantada face ao normal nos restantes dias”, contou David Megre à chegada.

O piloto ribatejano explicou ainda: “Encontrei uma especial muito massacrada e com piso em mau estado em cerca de 200 quilómetros. Já tinhamos passado por aí anteriormente e claro que ficou tudo destruído. Acabei por me ressentir fisicamente e entrei em modo ‘sobrevivência’ sem cometer qualquer exagero e a pensar em levar a minha moto até ao final deste Dakar. Neste momento é esse o meu pensamento pois este Dakar está a ser muito duro, mesmo se curto”.