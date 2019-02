Fórmula 1 Daniil Kvyat surpreende com o Toro Rosso no terceiro dia de testes em Barcelona Por

Quando tudo parecia apontar que Kimi Raikkonen fosse o mais rápido do terceiro dia de testes em Barcelona, foi Daniil Kvyat a surpreender tudo e todos com o Toro Rosso e a lograr a melhor marca da jornada.

Raikkonen conseguiu bem cedo mostrar que o Alfa Romeo Sauber podia ser a referência de hoje ao realizar uma volta ao traçado catalão em 1m17,762s durante a sessão da manhã, superando Sebastian Vettel em 0,588s.

No entanto à tarde as condições do Circuito da Catalunha alteraram-se e tudo foi ligeiramente diferente e mesmo com pneus mais duros Kvyat conseguiria superar Raikkonen, mostrando que talvez a Toro Rosso possa causar mais surpresas quando a época de Fórmula 1 começar.

O piloto russo realizou uma volta em 1m17,704s a poucos do final da sessão, que terminou com bandeiras vermelhas depois do Haas de Romain Grosjean ter ficado parado na pista.

Num dia marcado por algumas saídas de pista, nomeadamente de Max Verstappen e Carlos Sainz Jr, e da estreia do Williams FW42 em Barcelona, Kimi Raikkonen ficou a 58 centésimas de Kvyat, com Daniel Ricciardo a realizar o terceiro tempo.

