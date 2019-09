Dados económicos de 2017 e 2018 traduzem “pequena revolução” – Centeno

O ministro das Finanças destacou hoje a revisão pelo INE de vários indicadores da economia portuguesa em 2017 e 2018, considerando traduzir “uma pequena revolução de crescimento” que “nenhum outro país na Europa” igualou nos últimos três anos.

“Não há nenhum outro país na Europa – não há mesmo nenhum outro país na Europa – que nos últimos três anos tenha conseguido juntar estes indicadores todos [crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), evolução da carga fiscal e diminuição da dívida pública] no seu modelo de crescimento e na sua experiência de superação”, afirmou Mário Centeno em conferência de imprensa no Porto.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) melhorou hoje em três décimas o crescimento do PIB em 2018, de 2,1 por cento para 2,4 por cento, tendo também melhorado em sete décimas a evolução da economia em 2017, para 3,5 por cento.

Já a carga fiscal de 2018 foi revista em baixa em cinco décimas, para 34,9 por cento do PIB devido à nova metodologia do INE, mantendo-se porém no valor mais alto de sempre, e o défice orçamental de 2018 foi revisto de 0,5 por cento para 0,4 por cento do PIB.

Para o governante, com estes novos dados “o INE dá um passo muito significativo naquilo que era uma subavaliação da atividade económica, medida pela variação do PIB” e para a qual vinha alertando “ao longo dos últimos anos de forma recorrente”.