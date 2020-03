Apresentações/Novidades Dacia Go é nova série limitada Por

A nova série limitada Dacia Go é a mais recente proposta da marca do Grupo Renault, e é transversal aos modelos Sandero, Logan MCV, Lodgy e Duster.

Caracteriza-se por uma imagem exclusiva e diferenciada, com um nível de equipamento superior, que se seguem a outras séries anteriormente lançadas – Explorer, Stepway of Life e Adventure.

Tendo como base, a bem sucedida a versão Stepwar (Prestige no caso do Duster), a Dacia Go acrescenta novos motivos de embelezamento da imagem exterior, com destaque para as jantes de 16 polegadas Flex Wheel Bi-ton e para as de 17 polegadas diamantadas, ambas com centro azul.

Esta série limitada está disponível em seis cores diferentes – Azul Iron, Azul Azurite, Branco Glaciar, Cinzento Cometa, Cinzento Highland e Preto Nacarado – nos modelos Sandero, Logan MCV, Lodgy e Duster, oferecendo ainda um contraste entre a cor da carroçaria e os retrovisores em preto brilhante.

No interior os estofos escuros apresentam detalhes laterais e pospontos em azul, apelando a uma personalidade jovem e moderna. No mesmo tom, uma pequena barra horizontal ajuda a diferenciar os arejadores, ampliando a atitude exclusiva desta versão, que conta também com tapetes específicos.

Mas a diferença também se faz notar pelo nível do equipamento, que foi substancialmente enriquecido, com os modelos Sandero, Logan MCV e Lodgy a disporem de câmara de marcha-atrás, apoio de braço dianteiro e ar condicionado automático (manual no Lodgy) de série. No caso do Duster, o acréscimo de equipamento face à versão Prestige que está na sua origem, inclui, para além do ar condicionado automático, também a Câmara Multi-View e o Cartão Mãos-Livres.

A nova Série Limitada “Dacia Go” é apoiada por motorizações a Gasolina, Bi-Fuel e Diesel, num total de sete variantes distintas: três a Gasolina, duas Bi-Fuel e duas Diesel.