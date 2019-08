Apresentações/Novidades Dacia Duster ganha novo motor a gasolina Por

A Dacia anunciou o reforço da sua gama do SUV Duster com a inclusão do novo motor TCe100. Um propulsor a gasolina introduzido pela Renault na mais recente geração do Clio.

Esta nova opção a gasolina passa a ser uma alternativa aos TCe 130 e TCe 150 que já, apostando numa maior eficiência e economia, que acaba por ser uma vertente muito importante para quem procura este tipo de veículo.

O novo motor é um três cilindros em linha, tem 999 cc, injeção direta e sobrealimentação por turbo compressor. Tal como o seu nome indica tem uma potência de 100 cv, sendo caracterizado pelas suas dimensões compactas e o baixo peso. Acoplado a este propulsor está uma caixa manual de cinco velocidades.

Este Dacia Duster TCe 100 estará disponível no mercado português no outono, sendo que no começo do próximo ano esta motorização contará com uma versão na configuração bi-fuel (gasolina-GPL).