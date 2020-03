Apresentações/Novidades Spring Eletric ou a revolução elétrica na Dacia Por

O Dacia Spring Electric Showcar personifica a revolução elétrica que o Grupo Renaut quer operar na marca, tornando o veículo movido apenas a eletricidade mais acessível na europa.

A marca conseguiu em 15 anos ter um grande sucesso, devido à relação preço/produto, com modelos como o Sandero, o Duster ou o Logan.

O ‘segredo’ tem sido adaptar-se às necessidades dos utilizadores e tudo aponta que vá continuar a ser assim, propondo automóveis simples, mas ao mesmo tempo modernos, fiáveis e ao preço mais acessível.

É claro que há uma crescente necessidade de adaptação aos novos tempos e à tendência elétrica que já começou. Daí a apresentação deste Spring Electric, que é para já um ‘showcar’ mas definirá o que se vai seguir na Dacia dentro de um futuro muito próximo, alinhando assim por aquilo que o Grupo Renault já vem fazendo.

No caso da marca sediada na Roménia faz com que esta revolução elétrica seja mais acessível para o utilizador, com o Spring Electric, com uma estética que o identifica imediatamente com os caminhos seguidos pelo grupo francês.

Preconiza-se como um automóvel meio caminho entre o citadino e o SUV, de dimensões reduzidas – 3,73 metros de comprimento – e com alguns toques que dão bem da dimensão da época em qual ‘nasce’.

Na dianteira faróis LED divididos em dois níveis. Uma linha horizontal na parte superior e quatro elementos gráficos integrados no pára-choques, enquanto na traseira pontificam luzes igualmente LED, que formam um duplo Y, que anunciam a futura identidade luminosa dos modelos da marca.

Segundo a Dacia o Spring Electric é a solução ideal para os novos serviços de mobilidade, como as frotas de veículos partilhados, e é com essa intenção que será lançada a versão de série para o mercado.