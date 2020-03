Motores Cyan Racing deverá alinhar no WTCR com os mesmos quatro Lynk & Co Por

A Cyan Racing deverá disputar a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) de 2020 com os mesmos quatro Lynk & Co com que disputou a competição na época passada.

Dois dos carros deverão alinhar sob o nome da Cyan Racing e os outros dois com o da Cyan Performance, sendo que o objetivo é renovar o cetro de marcas, com Thed Bjork e Yvan Muller a serem a aposta da primeira equipa.

“O nosso objetivo é claro. Queremos continuar a lutar pelas primeiras posições esta época. Esperamos que seja ainda mais difícil que no ano passado”, assume Christian Dhal o fundador da estrutura sueca.

Desenvolvido pelo Geely Group Motorsport na China, o Lynk & Co 03 TCR como um vencedor, com Bjork a inaugurar o êxito do modelo na terceira corrida de Marrocos em abril do ano passado. Foi apenas a primeira das oito vitórias conseguidas pelo carro, enquanto a Cyan Racing e a Cyan Performance conseguiram obter juntas 21 pódios em 2019.

“O resultado do ano passado com um carro bem equilibrado, com um novo programa com a Lynk & Co foi um verdadeiro testamento do empenho vigoroso de todos os envolvidos, entre a Suécia e a China”, considera Dahl.

Para o fundador da Cyan Racing é necessário “consolidar isto e continuar a progredir já que os adversários não estão a dormir”. E enfazia: “Mas nós também não e temos de desenvolver a nossa organização e processos ao longo do inverno para enfrentar os desafios em 2020”.