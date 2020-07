Mundo Criança acalmada por polícia após acidente num gesto que está a conquistar o mundo Por

Um acidente é sempre um episódio marcante e traumatizante para qualquer pessoa, em especial para as crianças e é também nas alturas de maior aperto e sofrimento que podem aparecer heróis.

Ainda que sem a capa dos desenhos animados ou com truques como nos filmes, a verdade é que os heróis de carne e osso existem, que o diga uma criança que, após um acidente, foi acalmada por um polícia equatoriano.

Sentado no alcatrão, o agente segurou a criança no colo e foi tentando distraí-la.

O gesto está a comover o mundo e a ministra do Interior do Governo do Equador, Maria Paula Romo já veio a público destacar a postura do polícia.

“Ajudou as vítimas e viu que havia uma criança a chorar. Colocou-a nos braços, pegou no telemóvel, sentou-se com ela e mostrou-lhe vídeos para a entreter. Pouco a pouco, a criança foi-se acalmando”, conta a ministra do Equador.

O jornal ABC conta que o polícia é Ramón Salazar, um agente que regressava do serviço e deparou-se com o acidente na estrada.

O polícia parou e foi ajudar os colegas, proporcionando um gesto que está a ser encarado como algo que engrandece a polícia.

El Cbop Ramón Salazar de la @PoliciaEcuador consoló a un niño que estaba asustado luego de un accidente de tránsito en #Quito. Ayer, luego de terminar la jornada, iba a su casa por la Av. Simón Bolívar y se encontró con el siniestro. #BuenTrabajoPolicíaEc 👏 pic.twitter.com/mVRhtMyTli — María Paula Romo (@mariapaularomo) July 11, 2020

O polícia já agradeceu as mensagens que tem recebido.

Agradecemos a la ciudadanía que se hizo eco de esta buena acción🙌🏻



Felicitamos y agradecemos al #CbopRamónSalazar, por su compromiso con la labor policial al ser ayuda en un accidente ocurrido en #UIO

Estas acciones demuestran la verdadera vocación 👏



📝https://t.co/UPuKFjCSPL pic.twitter.com/w95zxZ6xDf — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) July 11, 2020