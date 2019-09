Costa compara política à maratona e avisa que próximos dias são decisivos

O secretário-geral do PS comparou hoje a vida política à maratona, desvalorizou as sondagens que o colocam à frente e advertiu que as eleições só se ganham nas urnas, salientando que os próximos dias “são decisivos”.

António Costa deixou estes avisos sobre os riscos de triunfalismos antes de 06 de outubro num comício socialista que se realizou na Praça da República, em Viana do Castelo, após discursos do cabeça de lista por este distrito e ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e dos presidente de câmaras de Caminha, Miguel Alves, e de Viana do Castelo, José Maria Costa.

Com a antiga campeã mundial da maratona (1995) Manuela Machado sentada na primeira fila da assistência, o líder socialista comparou a vida política com a prova rainha de fundo no atletismo e defendeu que o trabalho do Governo que liderou nos últimos quatro anos vai ainda a meio da corrida, ou seja, nos 21 quilómetros.

Os restantes 21 quilómetros da corrida do Governo, segundo António Costa, completam-se no percurso entre o próximo dia 06 de outubro e o ano de 2023.

“Eu sei bem que as sondagens, umas melhores e outras piores, todas nos dão a vitória, mas há uma coisa que ninguém pode esquecer. As eleições não se ganham nas sondagens e só se ganham contando os votos que entraram nas urnas”, afirmou.

Neste contexto, deixou a mensagem de que “não vale a pena fazer contas, porque o voto é uma questão de vontade e de convicção”.

“Quem quer ter de novo um Governo do PS, quem quer ter de novo um Governo com estabilidade durante os próximos quatro anos, cumprindo todos os compromissos assumidos e concluir cada uma medidas, só tem uma coisa a fazer em 06 de outubro: Votar no PS para garantir mais quatro anos de estabilidade política”, disse.

Depois, António Costa dramatizou a questão eleitoral das legislativas, citando aquilo que minutos antes dissera o seu ministro da Educação.

“Nenhum dos próximos dias é um dia qualquer. Todos os próximos dias são os primeiros dias do resto da nossa vida. Cada um dos próximos dias é mesmo um dia decisivo – um dia decisivo para conquistar a vitória com força do PS”, declarou.