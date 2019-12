Motores Corvette confirma os novos C8 R nas 6 Horas de Austin Por

A Corvette Racing confirmou a sua presença pela primeira vez nas duas provas norte-americanas pontuáveis para o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

Isto significa que para além das 1000 Milhas de Sebring a marca norte-americana vai estar presenta com o seu novo C8 R também nas 6 Horas de Austin, regressando assim ao WEC, depois de no ano passado ter disputado também as 6 Horas de Xangai com um C7 R.

Neste caso a Corvette vai alinhar na corrida texana com o novo C8R, que contriamente aos seus antecessores possui motor central, aproximando-se assim da conceção dominante na categoria GTE Pro do ‘Mundial’ de Resistência.

A ideia é avaliar a performance do carro em termos do desempenho e da opção que será tomada para o Balanço de Performance (BoP) mais justo para o novo carro americano nas 24 Horas de Le Mans, onde a Corvette mantém a tradição de uma participação assídua.