“Este pódio tem um sabor de dever cumprido” diz António Félix da Costa

António Félix da Costa subiu à terceira posição do pódio da categoria de LMP2 nas 6 Horas de Austin, quinta prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) de 2019/2020, que domingo se disputou no Circuito das Américas.

Partilhando mais uma vez o Oreca 07 Gibson # 38 da JOTA Sport, que divide com Anthony Davidson e Roberto Gonzalez, o piloto português foi importante no desfecho final, até porque a equipa tinha largado apenas do quinto lugar da grelha de partida.

Numa pista que não favorecia os pneus Goodyear do protótipo azul e amarelo, o trio da JOTA foi subindo na classificação ao longo da corrida, em que Félix da Costa realizou um turno duplo de condução de grande nível – nomeadamente quando batalhou em pista com o seu compatriota Filipe Albuquerque.

A fase final da prova não foi fácil, pois houve uma dura batalha pelo terceiro posto, em que Davidson levou a melhor, mas o resultado final acaba por compensar o trabalho feito por toda a equipa.

“É nestas provas mais difíceis que temos de dar tudo e minimizar os danos, e este pódio tem um sabor de dever cumprido”, sublinhou o piloto de Cascais após a prova, salientando: “Levamos daqui 15 suados pontos que, no final do campeonato, poderão ser decisivos”.

“Sabíamos que os pneus Goodyear não eram tão rápidos como os Michelin aqui em Austin, e como tal não tínhamos o carro mais rápido neste circuito. Mas fizemos uma prova isenta de erros, com uma estratégia perfeita que nos permitiu subir ao pódio”, referiu também António Félix da Costa.

O piloto português concluiu: “Só temos de estar satisfeitos, e sabemos que as próximas provas serão melhores para o nosso carro e serão também decisivas na luta pelo título, portanto vamos trabalhar com esse objetivo”.

Esta terceira posição em Austin faz com que Félix da Costa eleve para cinco as corridas em que assegurou o pódio, entre WEC e Fórmula E, mostrando que atravessa um excelente momento de forma.