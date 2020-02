Motores Os momentos altos das 6 Horas de Austin Por

As 6 Horas de Austin deram à Rebellion Racing a sua segunda vitória da época no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), batendo a favorita Toyota.

O EoT – sistema de equilíbrio de desempenho – deu uma ajuda a Gustavo Menezes, Bruno Senna e Norma Nato, que desde a qualificação dominaram os acontecimentos no R13 # 1.

Mas a prova que se disputou no Circuito das Américas ficou na retina também pela segunda vitória consecutiva de Filipe Albuquerque na categoria LMP2, no Oreca da United Autosports que dividiu com Phil Hanson e Paul di Resta, e que lhe deu a liderança do campeonato.

Esta quinta corrida do WEC 2019/2020 também fica na memória por mais um pódio de António Félix da Costa na mesma LMP2, no Oreca da JOTA Sport que partilhou com Roberto Gonzalez e Anthony Davidson.

Mas chega de palavras, não há nada como rever a corrida.