China e Portugal lideram investimento externo em Angola dos últimos doze meses

A Agência de Investimento e Promoção das Exportações (AIPEX) de Angola anunciou hoje que, nos últimos doze meses, deram entrada 155 novos projetos privados avaliados em 1,5 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros), com a China e Portugal a liderarem os investimentos.

Segundo o presidente do conselho de administração da AIPEX, Licínio Vaz Contreiras, 64 projetos foram apresentados por investidores residentes em Angola e 23 foram projetos mistos.

“E depois há dois países: a China com 15 projetos de investimento privado com um valor de 175 milhões de dólares (162 milhões de euros), segue-se Portugal com 12 projetos de investimento com um valor de 5,8 milhões de dólares” (4,6 milhões de euros), disse, hoje, em Luanda.

Falando durante a cerimónia de apresentação do projeto do Centro Político Administrativo de Luanda fez saber que com a entrada em vigor da Lei do Investimento Privado, 26 de junho de 2018, os setores da indústria, comércio, serviços e agricultura “estão no topo dos investimentos”.

Dos 155 projetos registados, “nesse momento 38 estão, efetivamente, implementados, estão a funcionar”, tendo sido já arrecadados cerca de 778 milhões de dólares (693 milhões de euros).

Licínio Vaz Contreiras manifestou-se igualmente “satisfeito” pelo interesse de países africanos a investirem em Angola, nomeadamente Eritreia, Quénia, Moçambique, Uganda, Namíbia, Burundi, Madagáscar e Etiópia já com alguns projetos no país.