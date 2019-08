Coreia do Norte lança mísseis e ameaça continuar com os testes de armamento

A Coreia do Norte ameaçou hoje realizar mais testes de armas depois de disparar novos mísseis, no quarto ensaio em 12 dias, e ainda denunciou o início de exercícios militares entre Seul e Washington.

O ressurgimento da tensão na península coreana parece comprometer ainda mais o processo diplomático entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos iniciado em 2018.

A Coreia do Norte referiu que as manobras militares entre os Estados Unidos e os sul-coreanos, que começaram na segunda-feira na Coreia do Sul, foram uma “flagrante violação” dos esforços de paz e refletiram a falta de “vontade política”.

Os exercícios militares inevitavelmente provocaram a fúria do regime norte-coreano, mas é raro que Pyongyang realize testes de mísseis durante essas manobras.

A velocidade com que as autoridades norte-coreanas anunciaram os novos testes de armas é também fora do comum, pois normalmente esperam 24 horas para fazer o anúncio.

A Coreia do Norte disparou na província de Hwanghae do Sul, na costa oeste do país, “dois projéteis suspeitos de serem mísseis balísticos de curto alcance”, informou o Estado-Maior Conjunto Sul-Coreano (JCS) num comunicado.