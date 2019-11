Motores Condições climatéricas dificultaram a qualificação de Francisco Abreu no Estoril Por

As condições atmosféricas que hoje se viveram no Circuito do Estoril dificultaram bastante a tarefa de Francisco Abreu na qualificação para a prova das GT4 South European Series que se disputa amanhã.

O piloto da Madeira percebeu bem depressa que a sessão que ditava a grelha de partida para o segundo confrontos de domingo iria ser complicada. Isto depois do seu companheiro de equipa ter tido dificuldades ao nível das escolhas de pneus.

A pista estava molhada pela chuva que caiu de madrugada, mas com a pista a secar, aparentemente, depressa Miguel Cristóvão foi para a qualificação com pneus ‘slicks’. Escolha que acabou por se revelar errada, pois o asfalto nunca chegou a secar verdadeiramente.

Francisco Abreu enfrentou novo dilema. No início tudo parecia correr bem ao piloto do Funchal, que figurava confortavelmente no topo da tabela de tempos, mas a pista continuou a secar e, nos momentos finais, os s’licks’ passaram a revelar-se mais competitivos, acabando por um dos carros com pneus para seco ascender ao primeiro lugar, relegando o Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorspor para o segundo lugar da grelha.

“Foi uma sessão difícil no que diz respeito à escolha de pneus, devido às condições atmosféricas. Acabámos por andar sempre com os pneus errados. Ainda assim, mostrámos que podemos ser competitivos e o segundo lugar que obtive é um bom resultado, até por que este ano, por um motivo ou por outro, as ‘pole-positon’ têm-nos escapado”, referiu o piloto insular após a qualificação.

Apesar da dificuldade Francisco Abreu está confiante para amanhã: “Arrancamos para a primeira corrida de quinto e para a segunda de segundo, portanto, penso que estamos em boa posição de lutar pelo pódio, de preferência, pelo degrau mais alto. Amanhã, deverá estar pista seca e já mostrámos que somos muito competitivos aqui, portanto, temos de executar de forma perfeita para podermos alcançar os nossos intentos”.