Motores Pandemia atrasa calendário da Nascar para 2021 Por

Embora com recomeço da época para 17 de maio, a Nascar Cup viu a definição do calendário de 2021 ser atrasado por via da pandemia de coronavirus.

A atual situação sanitária que se vive nos Estados Unidos obrigou os responsáveis pela competição ‘rainha’ dos ‘stock-car’ americanos a portelar por mais algum tempo o anúncio do calendário do campeonato do próximo ano, que deveria ser conhecido em abril.

De referir que a última prova disputada na Nascar Cup teve lugar em Phoenix a 8 de março, e desde então a competição tem estado parada, tal como todos os outros desportos em solo norte-americano.

Fontes próximas aos responsáveis pela competição avançaram que o calendário de 2021 deverá ser anunciado possivelmente no mês de julho, deixando assim tempo para que a Nascar, organizadores, equipas e pilotos tenham tempo para se reorganizarem e pensarem como será a próxima temporada.