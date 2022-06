Artigo patrocinado Complete a sua casa com estas mesas de jardim Por

O nosso jardim é uma das partes da nossa casa que mais valorizamos, onde passamos grandes momentos com a família e amigos e onde relaxamos no nosso tempo livre.

Decorar o nosso jardim no estilo que melhor se adapta ao nosso gosto é possível graças à Sklum, onde é possível encontrar o melhor mobiliário de jardim com desenhos elegantes e na moda, tais como as suas mesas de jardim.

Mesas de jardim extensíveis

Este tipo de mesa de jardim tem a grande vantagem de poder ser adaptada à situação e pode ser alargada para acomodar mais convidados, tornando-a uma mesa prática para uso diário, bem como para ocasiões especiais, tais como festas ou churrascos com amigos.

Entre as diferentes opções que podemos encontrar no Sklum, uma das mais populares é a mesa de jardim extensível em madeira de teca, com um design rústico mas moderno que cabe perfeitamente em qualquer jardim.

Com um comprimento de 120 centímetros e extensível até 170 centímetros, acomoda confortavelmente até seis pessoas e é perfeito para passar tempo de qualidade ao ar livre.

Outro modelo de mesa de jardim extensível são os desenhos em alumínio, com um estilo moderno e contemporâneo e com cores diferentes para encontrar a combinação perfeita para o nosso jardim. Com um comprimento maior, de 180 a 240 centímetros, permite que mais hóspedes se reúnam no nosso jardim.

A conveniência de mesas de jardim dobráveis

As mesas de jardim dobráveis oferecem a combinação de ser uma peça de mobiliário prática e útil no jardim com a vantagem de ser fácil de armazenar quando não está a ser utilizada.

As mesas de madeira de teca ou bambu são concebidas com um estilo clássico que caberá em qualquer canto do seu jardim, sendo a peça de mobiliário perfeita para descansar o seu livro preferido, a bebida que está a tomar ou para deixar o seu telefone enquanto desfruta de um banho.

Por outro lado, as mesas dobráveis de aço são igualmente funcionais e têm a grande vantagem de serem fáceis de limpar, fortes e duráveis, com modelos em diferentes cores, tais como branco, preto ou castanho.

As mesas ao ar livre que não pode perder

Uma alternativa para decorar o nosso jardim e com grandes funcionalidades para podermos ter à mão o que precisamos ou um suporte em qualquer parte do jardim são as mesas de apoio, tais como os modelos Acapulco, com aço e polietileno, ou os modelos de mesas dobráveis em aço ou madeira.

Esta peça de mobiliário tornar-se-á o complemento perfeito do nosso jardim com a vantagem de quase não ocupar qualquer espaço.

A melhor opção para passar o tempo em companhia: cantinas de jardim

As salas de jantar de jardim são a combinação perfeita de mobiliário que precisamos para este espaço na nossa casa, com as melhores mesas e cadeiras de jardim para desfrutar de um almoço ou jantar com amigos, uma festa de Verão ou um dia calmo em qualquer altura do ano.

Com diferentes modelos disponíveis e uma variedade de materiais, com mobiliário de madeira da melhor qualidade e alumínio ou aço de primeira classe, podemos encontrar a opção mais adequada para o nosso jardim e com um design totalmente moderno.

Em suma, na Sklum encontraremos as mesas de jardim ideais para a nossa casa, com um extenso catálogo de onde escolher o mobiliário que melhor se adapta ao nosso estilo e dar um novo toque ao jardim da nossa casa.