Competir em Spa para Rebelo Martins “foi o concretizar de um sonho de anos”

João Rebelo Martins concretizou o sonho de competir no mítico circuito de Spa-Francorchamps, ao alinhar nas 24 Horas C1 a bordo de um Citroën da equipa inglesa Majestic Motorsport.

Mais importante do que o 38º posto entre os C1 UK e o 83º posto absoluto, para o piloto de Oliveira de Azeméis foi importante a experiência.

Rebelo Martins classificou a pista como “uma senhora especial”, e confessou que competir no traçado das Ardenas foi “o concretizar de um sonho de muitos anos”. Isto num fim de semana que começou muito bem, pois a sua equipa qualificou-se para o 10º lugar da grelha de partida.

“Nunca escondi a ninguém que gostaria de competir nos circuitos que me habituei a ver nas corridas de F1 e de Sport Protótipos, independentemente do carro. Estar aqui de C1 é isso mesmo, é o concretizar de um sonho”, confessou o piloto oliveirense.

Foi delineada uma estratégia baseada no andamento de cada piloto, o à vontade para rolar à noite e na chuva, que se esperava desde às 4 da manhã. Além disso, Phill, o estratega da Majestic Motorsport, tinha todos os dados estatísticos de entradas de ‘safety- car em anos anteriores, por turnos de condução. Não era a equipa mais rápida, entre as mais de 140 inscritas mas era das mais bem preparadas a nível estratégico e isso seria um trunfo.

Mas como sempre, no automobilismo nada por ser dado como certo, e quando já estavam na oitava posição, o C1 de Rebelo Martins e dos seus companheiros foi abaloroado por um retardatário. E isso acabou por fazer a equipa perder muito tempo nas boxes.

À passagem das quatro horas de corrida, nova paragem forçada devido a acidente, sendo necessário mudar braços e suspensões do carro. A partir desse momento, a estratégia limitou-se a recuperar o que havia para recuperar e era muito.

João Rebelo Martins realizou dois excelentes turnos, durante a noite e na manhã de Domingo, igualando os temos dos mais rápidos. Mesmo assim, com todos os pilotos a darem o máximo, não foi possível ir mais longe na classificação.

“Diverti-me imenso a correr aqui, no meio do trânsito e com a chuva. O C1 não é um carro potente mas dá muito gozo de conduzir.”, referiu o piloto de Oliveira de Azeméis satisfeito, depois de terminados os seus turnos.