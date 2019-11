Motores João Rebelo Martins nos 250 Km do Estoril Por

João Rebelo Martins vai participar nos 250 Km do Estoril aos comandos de um Datsun 1200, que vai dividir com Tomás Pinto Abreu na prova de Group 1.

É um regresso do piloto de Oliveira de Azeméis à pista dos arredores de Lisboa, depois de em setembro ter alcançado o segundo lugar do Troféu Learn & Drive, ao volante de um Citroën C1.

Rebelo Martins estreou-se no automobilismo neste mesmo Circuito do Estoril, sendo que desta vez, e após ter competido em Jarama inserido na competição da Race Ready e ter alcançado o pódio, vai dividir a condução com o surfista Tomás Pinto Abreu.

“Sou amigo do Francisco, pai do Tomás, há muitos anos. Chegamos a correr juntos e, após a corrida de Madrid, o Tomás convidou-me a fazer dupla com ele. Fiquei muito contente porque penso que o Tomás vai ter um grande futuro nas corridas automóveis”, explica João Rebelo Martins.

Na reta final do campeonato Pinto Abreu ocupa a segunda posição, estando na luta pelo título com Francisco Freitas, Pedro Reis e Pedro Costa. O piloto de Carcavelos deixa desde á “um forte abraço à equipa – RP Motorsport – e ao pai Francisco, por me terem ajudado a evoluir durante toda a época”.

Os “250 Km do Estoril” fecham a temporada dos campeonatos da Race Ready. Foi no Estoril, debaixo de chuva, que Ayrton Senna conquistou a primeira vitória da sua carreira. Foi também ali que Niki Lauda conquistou o seu último campeonato mundial.