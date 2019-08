Motores João Rebelo Martins ‘Team Leader’ no FIA Smart Driving Challenge Por

João Rebelo Martins via ser o ‘Team Leader’ bo FIA Smart Driving Challenge, uma competição de nível mundial que premeia um tipo de condução inteligente e amiga do ambiente.

A competição foi criada pela FIA por forma a encorajar os condutores do dia-a-dia a adotarem uma melhor postura na estrada. Através de uma app, os condutores unem-se em equipas lideradas por pilotos profissionais, que atuam como líderes do desafio e treinam para alcançar a vitória. Na fase final, os melhores pilotos da equipe se enfrentam em uma final para se tornar o piloto mais inteligente do mundo.

Além da vertente de competição, João Rebelo Martins tem trabalhado como coach e, junto de marcas de automóveis e componentes, no desenvolvimento e apresentação de novos produtos para o mercado; tendo sido este um dos motivos que a FIA teve em escolher João Rebelo Martins para liderar uma equipa portuguesa.

Os team leaders dos outros países são, por exemplo, Sebastian Ogier, Giniel de Villiers, Petter Solberg, Mohammed Ben Sulayem, Martim Tomczyk.

Todos os condutores podem participar no desafio e lutarem por um título mundial, bastando, para isso, inscreverem-se no site do FIA Smart Challenge.