Motores Rebelo Martins conclui ano em bom plano Por

João Rebelo Martins concluiu a sua temporada competitiva em excelente plano ao terminar na segunda posição do Group 1 Production Cup dos 250 Km do Estoril a bordo do Datsun 1200 que dividiu com Tomás Pinto Abreu.

O piloto oliveirense contribuiu, com o resultado conseguido, para que o seu parceiro se sagrasse campeão da Production Cup.

“O Tomás pediu-me para o acompanhar na última corrida, tendo como objectivos o pódio e lutar pelo campeonato. O pódio só dependia de nós, e conseguimos o segundo lugar. O campeonato também sorriu ao ‘puto’, depois da infelicidade de Francisco Freitas e de Lourenço Raposo de Magalhães”, referiu Rebelo Martins sobre esta prova.

O piloto de Oliveira de Azeméis adorou ter alinhado nesta corrida como também na de Jarama, e prometeu que “talvez volte para o ano”.

Marcou o fim de semana também a ‘pole-position’ da Production Cup, conseguida nos últimos minutos da sessão de treinos cronometrados, que antecederam uma corrida que teve um começo complicado para Rebelo Martins e Pinto Abreu, que na partida perderam algum terreno para Lourenço Raposo Magalhães e João Posser, estando alguns Minis no meio da luta dos Datsun.

A meio da prova e com estratégias idênticas, a dupla do Datsun 1200 # 584 manteve-se na luta pela vitória final, que acabou nas ‘mãos’ da dupla Neto/Santos, com Francisco Guedes e João Posser a completar o pódio. Não sem antes a equipa ter um susto.

Nos últimos seis minutos de corrida, Tomás Pinto Abreu entrou na boxe para limpar o vidro porque não via nada. Na volta seguinte regressou para cumprir um ‘drive-through’ e por momentos o campeonato ficou ‘por um fio’ mas a vantagem da dupla do Datsun # 584 foi suficiente para cumprir o objetivo.