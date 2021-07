Motores Como ver se a bateria do carro está fraca? Por

Não fique apeado nas férias. Saiba como ver se a bateria do carro está fraca.

Todos conhecemos alguém que já teve problemas com a bateria do carro. Um dia, o automóvel simplesmente não ‘pegou’.

As baterias têm um ciclo de vida que em média ronda os quatro anos, mas este prazo varia em função de vários fatores. No entanto, a bateria começa a dar sinais quando se aproxima do fim. Saiba como perceber que a bateria do carro está a ficar fraca.

Para compreendermos esses sinais, é importante perceber como funciona a bateria do carro. Não só dá energia às luzes e ao rádio, como também alimenta funções como a direção assistida.

No interior da bateriam existem placas de chumbo metálico (que produzem iões negativos) e placas revestidas de peróxido de chumbo (que produzem iões positivos), mergulhadas numa solução (a que normalmente se chama eletrólito) de água e ácido sulfúrico.

A reação química produzida gera a energia elétrica que permite à bateria ‘ligar’ o carro. De imediato, a bateria fica sem energia, precisando então de ser carregada por outro componente, o alternador.

Sabendo como funciona, fica mais fácil perceber os sinais de alerta de que a bateria do carro está a ficar fraca.

Luzes mais fracas

Um primeiro sinal de que a bateria pode estar a aproximar-se do fim da vida útil é a diminuição da intensidade das luzes, quer exteriores (como faróis e piscas), quer interiores (no painel de instrumentos).

Se sentir que as luzes estão a perder intensidade, fique atento, pois poderá ser a bateria a ficar fraca, ou algum problema no alternador a impedir que a bateria carregue.

O carro demora mais a ligar

O tempo de funcionamento do motor de arranque ronda em média um segundo, embora muitos fatores (como o tempo muito quente ou muito frio) possam alterar esse tempo. No entanto, se sentir que o carro está a demorar mais a ligar do que antes, poderá ser outro sinal de que a bateria está a ficar fraca.

Oxidação nos polos

Quando os polos das baterias (positivo de cor vermelha e/ou com sinal +, negativo de cor preta e/ou sinal -) começam a apresentar um pó esverdeado é sinal de oxidação. Isto significa que as reações químicas no interior da bateria causaram corrosão e permitiram algum vazamento de ácido.

Esse pó verde poderá estar a bloquear a ligação entre a bateria e o alternador, pelo que o carregamento da bateria não é tão eficiente, acelerando o desgaste da mesma. É possível remover a oxidação, com os terminais da bateria retirados, lixando os polos.

Fecho centralizado a ‘avisar’

Um funcionamento indevido do fecho centralizado, como abrir novamente logo a seguir a o ter fechado, também serve como sinal de alerta para bateria fraco, pois o sistema do fecho centralizado é alimentado pela bateria.

Perda de voltagem

Um última sinal de que a bateria do carro está a ficar fraca implica ter um voltímetro à disposição. Isto porque a voltagem não deve ser inferior a 12V, pois se tal acontecer dificilmente vai conseguir ligar o carro.

Como prolongar o tempo de vida da bateria do carro?

A bateria do carro tem uma certa ‘manutenção’ que ajuda a prolongar a vida útil da mesma. Siga estes passos para prolongar o tempo de vida da bateria do carro:

– Não deixe componentes elétricos (como luzes ou rádio) ligados se o motor não estiver a trabalhar (estão a ser alimentados pela energia da bateria e não do motor);

– Ligue os componentes elétricos só depois de ter o carro a trabalhar (para ‘puxar menos’ pela bateria no momento da ignição);

– Se não conta utilizar o carro nos próximos dias (a partir de 72 horas seguidas), retire os terminais da bateria (assim a bateria não descarrega através da ligação ao alternador);

– Ligue o carro pelo menos duas vezes por semana e, mesmo que não ande com ele, deixe o motor ligado por algum tempo (para o alternador poder carregar a bateria).

Quando a bateria chega ao fim, é preciso trocá-la. É um processo que pode ser feito em casa, mas, por ser o componente responsável pela energia do veículo, é sempre preferível deixar o assunto para um eletricista de automóveis.