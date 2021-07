Artigo patrocinado Será que deve experimentar o trading de matérias-primas? Por

Hoje em dia, o mercado de matérias-primas (commodities) é tão vasto que pode ser incrivelmente difícil de saber o seu verdadeiro tamanho, embora no total valha cerca de centenas de triliões de dólares.

Para fornecer algum contexto, o petróleo bruto valia 1,7 triliões de dólares por ano em 2019, com este valor a continuar a aumentar de ano para ano conforme a demanda.

Mas o que são commodities e será que esta opção de investimento é adequada para si? Vamos descobrir!

O que são Commodities?

Em termos simples, commodities é o nome dado ao grupo de ativos composto de matérias-primas ou produtos agrícolas primários que podem ser comprados e vendidos no mercado, cada um dos quais tem um valor intrínseco (e muitas vezes volátil).

Algumas das mais populares são metais preciosos como ouro, prata e platina, e embora não tão populares, o minério de ferro e os combustíveis fósseis estão também incluídos no mercado de commodities de alto valor.

Investidores podem também comprar ou vender produtos como o cobre, café e também o gado, fundamental para a maior parte do volume do comércio de commodities feito diariamente. Evidentemente, muitos destes produtos são cruciais para a função da economia global enquanto o equilíbrio constante entre a demanda e oferta causam grandes flutuações de preços selvagens no espaço de commodities.

Como negociar em commodities?

A boa notícia para traders de commodities é que podem aceder a várias metodologias de investimento no mercado, para além da aquisição direta de bens físicos.

Um dos métodos mais populares são os futuros de commodities, através dos quais se podem comprar e vender contratos numa bolsa de futuros. Neste caso, celebrará um acordo com outro investidor com base no preço futuro de uma commodity, permitindo-lhe essencialmente especular sobre os movimentos de preços instantaneamente até a um ponto pré-determinado.

Isto permite-lhe beneficiar diretamente da volatilidade inata do mercado, visto que não tem de assumir a propriedade de uma commodity ou instrumento financeiro subjacente.

Contratos por diferença (CFDs) oferecem um veículo de investimento semelhante, altamente compatível com trading de commodities. Este é um acordo para trocar a diferença no valor de um activo desde a abertura de um contrato por diferença até que este é fechado, é simultaneamente especulativo e flexível em termos de retorno da oferta.

Também pode investir nas chamadas “ações de commodities”, que exigem a compra de ações em empresas específicas que compram, vendem ou negoceiam diretamente em commodities como o petróleo.

Será que este tipo de investimento é ideal para si?

O investimento de commodities é uma ótima opção para investidores que não se deixam intimidar pelo risco. Investidores que alavancam a volatilidade do mercado em seu benefício, particularmente se tiverem conhecimentos existentes sobre materiais tais como petróleo ou produtos agrícolas.

Contudo, é importante lembrar que o mercado é bastante volátil e suscetível a fatores externos como questões de economia, política e clima, por isso para participar no mercado, investidores precisam de acompanhar o mercado de perto.