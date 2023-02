Nas Notícias Como tratar as frieiras? Dicas e conselhos úteis Por

Quando faz mais frio é comum que pessoas com maior sensibilidade térmica e a chamada má circulação sanguínea sofram com problemas nas extremidades do corpo, nomeadamente nos dedos das mãos e pés. As frieiras são lesões que aparecem causadas por causa da exposição a baixas temperaturas. Saiba como tratar as frieiras.

Conhecidas no mundo académico e na investigação em saúde por eritema pérnio ou perniose, as frieiras são lesões que desaparecem quando o ambiente fica mais quente. Daí que seja importante prevenir e saber que a exposição à humidade também potencia o aparecimento das frieiras.

Os vasos sanguíneos acabam por sofrer com a exposição ao frio e à humidade e criam edemas (inchaços) encarnados nos dedos das mãos ou pés que provocam alguma comichão.

Além dos dedos, as frieiras podem aparecer em outros locais

Faces;

Nariz

Orelhas.

As frieiras no seu estado mais grave podem até criar fissuras e feridas em razão de bolhas que são formadas.

Por isso, é importante saber como lidar com as frieiras. Tome nota nos seguintes conselhos e dicas e afaste o mais que conseguir o aparecimento das frieiras.

Primeiramente, é necessário que a pessoa se proteja do frio. Use luvas, gorros e cachecóis se for necessário.

Não esteja com roupas molhadas no corpo. Não raras vezes em dias de chuva as pessoas acabam por estar várias horas com os pés molhados e isso precipita o aparecimento das frieiras.

Procure também usar roupas ajustadas às condições climatéricas e evite calçar galochas que potenciam a humidade nos pés.

Para evitar o aparecimento de frieiras é fundamental manter a pele bem hidratada. E nunca, mas nunca, opte por colocar as mãos, os pés ou outra zona do corpo com frieiras em contacto próximo com fontes de calor.

É que a pele quando tem frieiras fica mais sensível e as barreiras de proteção ficam mais baixas. Poderá provocar lesões mais graves com essa exposição.

Opte por manter a casa climatizada e com um ambiente agradável a nível da sensação térmica.

Se o seu trabalho for mais parado, como por exemplo trabalhar em frente a um computador, procure ter uma fonte de aquecimento próxima e beba líquidos quentes.

Não tome medicamentos sem indicação médica

Para tratar as frieiras alguns dermatologistas acabam por receitar medicamentos quando percebem que o quadro da lesão poderá não passar facilmente à base de cremes ou uma loção hidratante.

Apenas tome medicamentos para tratar frieiras em caso de prescrição médica. Não tome por sua iniciativa ou por indicação de terceiros sem competências médicas para tal.

E acima de de tudo fique tranquilo que, geralmente, as frieiras passam quando o tempo começa a aquecer e chegam as estações do ano mais quentes como a primavera e o verão.

Tome sempre cuidados e, em caso de dúvida, consulte um dermatologista.