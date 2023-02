Nas Notícias Como resolver facilmente problemas com os operadores de telecomunicação? Por

Os problemas com os operadores de telecomunicação podem ser desgastantes. Em muitas situações, as pessoas passam muito tempo à espera de uma solução, sobretudo porque a demora é grande nos canais de atendimento. Assim, deixamos três (3) importantes recomendações para que os seus problemas sejam facilmente ultrapassados com os operadores de telecomunicação.

Nos dias que correm é quase impensável para a maioria não ter acesso à internet em casa, sendo que também milhões de portugueses acedem à televisão e às comunicações através de pacotes de TV + Net + Voz que contratualizam com os diferentes operadores que estão no mercado nacional.

Quando um contrato é celebrado não faltam promoções e do serviço fica a garantia de maravilhas. Só que, com o passar dos tempos, é possível que possam surgir problemas com o sistema.

Ainda que as empresas procurem resolver o quanto antes os problemas, a verdade é que nem sempre a rapidez acompanha o tempo desejado pelo utilizador que fica impossibilitado de usar o serviço contratado.

Deste modo, deixamos dicas úteis para que possa com facilidade encaminhar o seu descontentamento para que um serviço de telecomunicações seja reposto o quanto antes ou, em alternativa, a sua queixa chegue a quem você pretende rapidamente, até porque os operadores têm todo o interesse em manter a satisfação do cliente para que este continue com o serviço.

1 – Contacte o operador

Assim, se tiver um problema com o seu operador, o melhor é não deixar arrastar a situação e entrar em contacto o quanto antes com os serviços de apoio ao cliente.

Geralmente, as operadoras de telecomunicações têm vários canais de atendimento como E-mail, contacto telefónico ou até mesmo por redes sociais e carta registada. Se preferir, pode, em alternativa, visitar um dos muitos balcões de atendimento que as operadoras têm espalhados pelo país.

Em relação às chamadas telefónicas, não se esqueça que as chamadas para o apoio ao cliente podem ter custos associados.

2 – Reclamação por escrito

Se a sua situação não ficar resolvida após o contacto com o operador, o melhor mesmo é endereçar uma carta registada para a marca que lhe presta o serviço de telecomunicações.

Coloque as informações necessárias para uma correta identificação e seja claro. Envie o nome do titular do serviço, o número de contribuinte, a morada completa, o número de cliente e, no caso das faturas, o número da fatura em questão.

Explique de forma clara o problema que o leva a fazer a reclamação e não coloque de parte a possibilidade de recorrer ao livro de reclamações seja numa loja ou através da Internet.

3 – Centro de Arbitragem ou Julgado de Paz

Depois de tentar resolver a situação se mesmo assim esta não ficar esclarecida, o cliente tem à sua disposição ainda uma terceira via que poderá a ajudar rapidamente a situação.

Recorra a um Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo ou a um Julgado de Paz. Caberá a este tipo de entidade legalmente habilitada para determinar quem tem razão em relação ao problema: o cliente ou a operadora?

Fique descansado que este tipo de organismo é mais rápido que os tribunais e a confiança e credibilidade nas suas decisões é grande.

Fique atento às faturas antes de entrar em contacto com o operador

Muitas das pessoas que procuram entrar em contacto com os seus operadores têm por objetivo baixar o preço das faturas pelos serviços contratados.

Para poupar na fatura das telecomunicações existem algumas dicas que devem ser realizadas antes de partir para o contacto com o seu operador.

É importante que tenha sempre em consideração as faturas que lhe vão chegando mensalmente a casa provenientes da sua operadora. Esse é um documento que deve merecer toda a sua atenção para perceber o tipo de gastos e de serviços que tem contratualizados.