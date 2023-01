Nas Notícias Como poupar na fatura das telecomunicações? Por

Os tempos e os ventos mudam e com isso também preferências e hábitos. E se há poucos anos parecia normal ter ‘apenas’ quatro canais de televisão, e para se fazer um telefonema era preciso estar num espaço imóvel, atualmente as comunicações e transmissões fazem-se de forma muito rápida.

Por isso, ver televisão, aceder à internet ou comunicar é muito simples, intuitivo mas também caro para muitas carteiras dos portugueses.

Por isso, é fundamental estar atento à fatura das telecomunicações para evitar gastos desnecessários e aprender a perceber os seus hábitos de consumo. Desse modo, estará sempre disponível para ajustar o seu comportamento às suas necessidades e a sua carteira agradece.

Quer saber como poupar na fatura das telecomunicações? Temos dicas e conselhos sobre como deve fazer para não ter gastos desnecessários.

Para aliviar a fatura das telecomunicações há quem tente renegociar os pacotes de televisão, internet e chamadas/mensagens. Mas você só vai tentar renegociar se estiver atento à fatura que lhe chega mensalmente por parte da sua operadora.

Atento e nunca conformado

Então, o primeiro grande conselho que temos para si é estar sempre atento à fatura. Perceba se está a pagar o que foi contratado ou se está a gastar em algum tipo de subscrição que até acabou por anexar ao seu serviço e que, afinal, não precisa.

Outra dica interessante para quem deseja poupar na fatura das telecomunicações é ter presente a data em que termina o período de fidelização. Geralmente, todas as operadoras ‘oferecem’ determinados conteúdos para quem ficar fidelizado ao serviço por 24, 18 ou 12 meses.

Quando o período está próximo de chegar ao fim, as operadoras costumam contactar os clientes para negociar e rever as condições e preços praticados.

Sabe se está em período de fidelização?

Neste caso é necessário estar atento a um pormenor. Se você estiver num período de fidelização, a operadora vai contactá-lo perto do final para renegociar. No caso de você não o fazer, esteja atento ao facto de existir a possibilidade de algumas ‘regalias’ no serviço passarem a ser tidas como taxa extra.

Imagine que a sua operadora lhe ‘oferece’ durante o período de fidelização a subscrição de um canal ou mais dados de internet. Se não renegociar o contrato, no final do dito período de fidelização e este expirar, passará a pagar mais, a não ser que deixe de subscrever esse serviço extra.

Compare preços e pacotes

Nem sempre aquilo que você inicialmente tem contratualizado é aquilo de que você necessita. Assim, é importante tentar negociar frequentemente com a operadora e comparar não apenas com as concorrentes, mas também outros pacotes dentro da mesma empresa que lhe presta o serviço.

Tudo junto pode parecer mais vantajoso, mas será?

Geralmente, as operadoras lançam promoções a dar conta de que o cliente pagará menos se tiver agregados os vários serviços no mesmo pacote.

Porém, nem sempre isso se verifica. Existe quem consiga ter uma eficácia financeira neste tipo de serviço quando não tem contratualizado tudo junto, ou seja, quando tem o serviço de televisão e internet numa operadora e telecomunicações com outra ou noutro pacote.

No fundo, é essencial perceber os seus consumos e nem sempre aquilo que a operadora lhe oferece é aquilo que você precisa, por muito que lhe façam simulações.

No que toca à questão das ditas promoções que as operadoras fazem estão o caso do aluguer de box ou router.

É importante que o cliente saiba quanto está a pagar por estes aparelhos. Por norma, algumas empresas dizem que são gratuitos de acordo com o tipo de fatura.

Veja a concorrência e faça contas. Perceba se vale a pena pagar este tipo de aparelhos e ficar com eles ou se se justifica o aluguer.

Gastos com streaming

Nos últimos anos, têm aparecido também as plataformas de streaming, que entram nas despesas mensais dos clientes de telecomunicações.

É importante estar atento ao facto de tentar junto de outros fornecedores um preço mais apelativo para a subscrição do serviço.

Os encargos associados a um serviço de streaming podem ser superiores numa operadora em relação a outra. Daí que estar sempre atento às novidades é fundamental para ajustar gastos em telecomunicações.

Estar desatento e conformado nunca é boa solução, como não é boa solução não conhecer os seus direitos e deveres enquanto consumidor.

Desse modo, antes de assinar seja o que for faça uma leitura atento dos pontos do contrato e tudo o que ele implica.